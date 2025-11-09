به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ جاور صفاری با اشاره به اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور سنگر به سیاهکل گفت: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، یک دستگاه سواری پراید پس از برخورد با یک راس گاومیش در حریم راه، از مسیر خود منحرف شد و با یک دستگاه کامیون که از رو‌به‌رو درحال حرکت بود برخورد کرد.

وی با بیان اینکه در این تصادف راننده سواری پراید که مردی ۳۳ ساله بود به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت کرد افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را رها کردن احشام اعلام کرده‌اند.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه برابر ماده ۲۰۹ آیین نامه راهنمایی و رانندگی رها کردن احشام در خیابان‌ها و جاده‌ها ممنوع است گفت: بی توجهی به این موضوع منجر به بروز حوادث تلخ و خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی می‌شود.