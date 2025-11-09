پخش زنده
شاخص کل بازار سرمایه روز یکشنبه ۱۸ آبان با کاهش ۷۲ هزار و ۷۰۱ هزار واحدی معادل ۲.۲۵ درصد بازدهی منفی به عدد ۳.۱۵۱.۳۲۹ واحد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل هم وزن نیز ۱۴ هزار و ۷۹۹ واحد معادل ۱.۶ درصد کاهش داشت و در کانال ۹۱۱ هزار و ۳۷۰ واحدی قرار گرفت.
ارزش معاملات سهام و صندوقهای سهامی در پایان امروز به ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
معاملات امروز با برتری عرضهها ادامه یافت و اگر چه برخی صفهای فروش نمادهای بزرگ در میانه بازار جمع شد، اما در پایان معاملات حدود ۸۷ درصد نمادها (۷۱۱ نماد) در محدوده منفی قرار گرفتند.
همچنین در معاملات روز جاری بیش از ۲۴۹۱ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوقهای سهامی خارج شد.
بیشترین خروج پول نیز ازگروه بانکیها بود.