کمانداران کشورمان در مرحله مقدماتی مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا - بنگلادش، امروز به مصاف رقبای خود رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا از امروز ۱۸ آبان در بنگلادش آغاز شد و کمانداران کشورمان در مرحله مقدماتی به مصاف رقبای خود رفتند.
در ریکرو مردان:
محمدحسین گلشنی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۷۵ در رده چهارم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور اول و دوم مسابقات حذفی، سهشنبه در دور سوم به مصاف پیروز مسابقه ویتنام و ازبکستان میرود.
رضا شبانی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۶۰ در رده هفدهم ایستاد. وی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، فردا در دور دوم به مصاف کمانداری از قطر میرود.
صادق اشرفی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۵۵ در رده بیست و سوم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، فردا در دور دوم به مصاف کمانداری از چین میرود.
محمدطاها صفری در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۴۱ در رده چهل و پنجم ایستاد. وی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، فردا در دور دوم به مصاف کمانداری از امارات میرود.
در کامپوند زنان:
فاطمه باقری در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۸۸ در رده شانزدهم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، سهشنبه در دور دوم به مصاف کمانداری از بنگلادش میرود.
گیسا بایبوردی در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۸۸ در رده هجدهم ایستاد. وی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، سهشنبه در دور دوم به مصاف کمانداری از چینتایپه میرود.
شیوا بختیاری در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۸۴ در رده بیستم ایستاد. وی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، سهشنبه در دور دوم به مصاف کمانداری از کرهجنوبی میرود.
بیتا عاشقزاده در مرحله مقدماتی با امتیاز ۶۸۳ در رده بیست و یکم قرار گرفت. وی پس از استراحت در دور نخست مسابقات حذفی، سهشنبه در دور دوم به مصاف کمانداری از بنگلادش میرود.
تیم ریکرو مردان کشورمان با ترکیب رضا شبانی، محمدحسین گلشنی و صادق اشرفی با امتیاز ۱۹۹۰ در رده چهارم قرار گرفت. تیم ایران فردا در دور نخست به مصاف تیم تاجیکستان میرود.
تیم کامپوند زنان کشورمان با ترکیب فاطمه باقری، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری با امتیاز ۲۰۶۰ در رده ششم قرار گرفت. تیم ایران فردا در دور نخست به مصاف تیم چینتایپه میرود.