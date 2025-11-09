پخش زنده
امروز: -
در چهلوسومین نشست «شبهای مستند» موزه سینما، دو مستند تاریخی از مرتضی شاملی با محوریت جنگ هشتساله ایران و عراق و با همکاری انجمن تهیهکنندگان سینمای مستند به نمایش درمیآید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این برنامه، دو فیلم «میهمانانی از جنگ» و «در جستجوی مفقودین جنگ» روی پرده میروند.
مستند «میهمانانی از جنگ» به مفهوم آوارگی در دوران جنگ میپردازد؛ مفهومی که تا پیش از مهر ۱۳۵۹ برای مردم ایران ناآشنا بود، اما با آغاز جنگ و موج آوارگان، به بخشی از واقعیت اجتماعی کشور بدل شد. این فیلم، روایتی از مواجهه مردم ایران با پدیده آوارگی جنگ است؛ چه آنان که گریخته از جنگ بودند و چه مردمی که در شهرهای دور از جبهه زندگی میکردند.
مستند «در جستجوی مفقودین جنگ» نیز به یکی از تلخترین پیامدهای جنگ، یعنی مفقود شدن انسانها میپردازد.
این دو مستند با همکاری عطا حیاتی، محمود بهادری و بهمن پورزنوزی به عنوان فیلمبردار و با تدوین مهناز زندی و مرتضی شاملی تولید شدهاند.
پس از نمایش فیلمها، نشستی با حضور مرتضی شاملی (کارگردان) و پیروز کلانتری (مستندساز) برگزار خواهد شد تا درباره آثار و جایگاه آنها در سینمای مستند ایران گفتوگو شود.
نمایش این دو فیلم ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۴ در سالن سینمافردوس موزه سینما برگزار میشود و ورود برای عموم آزاد و رایگان است.