به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه آغاز به کار اندیشکده حکمرانی استان با اشاره به رویکرد علمی مجلس شورای اسلامی در تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: مجلس شورای اسلامی با راه‌اندازی اندیشکده‌های حکمرانی در سراسر کشور به دنبال فرآیند تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری نظام‌مند، علمی و متکی بر ظرفیت‌های دانشگاهی و نخبگان بومی است.

حمزه صفربیگی افزود: دیدگاه رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه این است که هیچ تصمیم ملی و استانی بدون اندیشه اندیشمندان، پژوهش و نظر نخبگان دانشگاهی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و ما باید بتوانیم در حوزه‌های قانون‌گذاری نظارت و برنامه‌ریزی از ظرفیت میدانی دانشگاه‌ها و پژوهشگران استفاده کنیم.

وی با اشاره به تعامل سازنده میان قوای مجریه و مقننه در این زمینه ادامه داد: با حمایت ویژه رئیس مجلس و تأکید رئیس جمهور مقرر شد اندیشکده‌های حکمرانی به عنوان حلقه اتصال دانشگاه‌ها، مدیران اجرایی و نهاد قانون‌گذار عمل کنند تا تصمیمات بر پایه پژوهش‌های علمی و واقعیات میدانی اتخاذ شوند.

دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون در نهاد ریاست جمهوری نیز برنامه‌هایی در حال تدوین است تا با همکاری وزارتخانه‌ها و استانداران سازوکار استفاده از ظرفیت اندیشکده‌های استانی در فرآیند تصمیم‌سازی کشور تقویت شود.

صفربیگی با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله میان پژوهش و اجرا بیان داشت: پژوهش‌های دانشگاهی باید مستقیماً در خدمت حل مسائل اجرایی استان‌ها قرار گیرد و مدیران نیز با نگاهی علمی تصمیم‌گیری کنند.

وی اضافه کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته بدون بهره‌گیری از اندیشه و دانش نخبگان به رشد نرسیده‌اند. اگر بخواهیم در مسیر توسعه قرار بگیریم باید فاصله میان اجرا و عمل و پژوهش کم شود.

وی با اشاره به تجربیات گذشته در بی‌توجهی به نظرات علمی گفت: در سال‌های گذشته مواردی بوده که پیش‌بینی‌های دقیق دانشگاهیان در حوزه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و بعداً همان نگرانی‌ها اتفاق افتاده است و امروز تلاش داریم که این چرخه نادیده‌گرفتن دانش علمی تکرار نشود

احیای احکام برنامه سوم توسعه راهکار خروج از چالش‌های کنونی کشور

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: با توجه به مشکلات امروز جامعه باید قانون برنامه سوم توسعه و موضوع تمرکززدایی و گسترش اختیارات استان‌ها در دستور کار قرار بگیرد.

یدالله رحمانی در جلسه راه اندازی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این استان با جمعیت یک‌درصدی، دارای ۲۵ درصد از تولید نفت کشور، ۱۰ درصد از منابع آبی، دوهزار اثر گردشگری، ۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور با ۴۷۵ نوع گیاهان دارویی با ۵۰ مورد منحصربه‌فرد، است. وی افزود: استان دارای ظرفیت ۲۹۰ واحد ماهیان سردآبی با تولید ۲۵ هزاران سالانه به‌عنوان سومین استان کشور در این زمینه و تولید ۱۳۰ هزار تن سیب و ۷۰ هزار تن انگور است.

استاندار با وجود تمام خدمات ارائه شده در نظام جمهوری اسلامی گفت: به دلیل برخی از موارد از جمله پراکندگی جمعیت در بیش از هزار و ۶۴۰ روستا برخی از مناطق استان در محرومیت خاصی قرار دارند و فعالیت‌های عمران و آبادانی هنوز به این مناطق نرسیده است وی با بیان اینکه منابع دولت در زمینه عمرانی محدود است بیان داشت اگر اندیشکده دنبال راهکار است، به‌عنوان یک کارشناس و سابقه در سازمان برنامه و بودجه، برنامه سوم قانون توسعه باید مجدد احیا شود و سیاست تمرکززدایی و گسترش اختیار استان‌ها در دستور کار قرار بگیرد.

استاندار گفت از دانشگاه‌ها، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و ارتباط دانشگاه و تولید، کمک به توسعه زیرساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات را خواستاریم .

آغاز به کار اندیشکده حکمرانی استان با هدف تقویت ارتباط نخبگان و نظام قانون‌گذاری کشور

دبیر اندیشکده حکمرانی استان در جلسه راه اندازی اندیشکده حکمرانی استان گفت: این اندیشکده حلقه‌ای است میان نخبگان دانشگاهی و مدیران استانی با نهاد قانون‌گذاری کشور، تا بتواند با نگاه علمی، تجربی و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه مسیر قانون‌گذاری و توسعه استان را تعیین کنند.

مومن نژاد افزود: اعضای اندیشکده از میان اساتید نخبگان دانشگاهی و مدیران کارآزموده اند تا با شناخت کامل از نیازها، آسیب‌ها و ظرفیت‌های استان، در تعامل با استاندار، نماینده ولی‌فقیه و نمایندگان مردم در مجلس، مسائل و مشکلات استان را شناسایی و راهکار‌های علمی و عملی ارائه دهند.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی اندیشکده ارائه نتایج پژوهش‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است تا زمینه‌ساز قانون‌گذاری علمی، دقیق و منطبق با واقعیات جامعه شود.

مؤمن‌نژاد با اشاره به رویکرد فراگیر و غیرسیاسی این اندیشکده گفت: در اندیشکده هیچ نگاه حزبی یا سیاسی خاصی حاکم نخواهد بود و از همه اندیشمندان، اساتید، مدیران و همه نگاه‌های و دیدگاه‌های مختلف سیاسی حضور دارند تا در مسیر حل مسائل استان و پیشبرد توسعه آن مشارکت کنند.

تداوم فعالیت اندیشکده‌ها و حمایت مالی از آنها از الزامات موفقیت این طرح ها است

رئیس دانشگاه یاسوج در جلسه راه‌اندازی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری بر اهمیت شکل‌گیری اندیشکده‌های استانی در راستای تصمیم‌گیری‌های علمی و بومی تأکید کرد و گفت: اندیشکده‌های استانی یکی از طرح‌های ارزشمند و راهبردی مجلس شورای اسلامی است و می‌توانند حلقه ارتباطی مؤثر میان نخبگان دانشگاه‌ها، مدیران اجرایی استان و مجلس شورای اسلامی باشند تا زمینه قانون‌گذاری علمی، بومی و منطبق بر واقعیت‌های منطقه‌ای را فراهم کنند.

نوری‌پور افزود: در کشوری با وسعت و تنوع اقلیمی ایران، تمرکز تصمیم‌گیری در سطح ملی همیشه با محدودیت‌هایی همراه بوده و برای همین، نیاز داریم که سیاست‌ها و برنامه‌ها به صورت منطقه‌ای و محلی طراحی و اجرا شوند تا متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت‌های بومی تصمیم‌سازی شود.

وی با اشاره به یکی از معضلات استان گفت: یکی از موضوعات مورد بحث در استان سد سازی ها است که با مخالفت مردم روبه رو شده و در این حوزه نیاز به ورود مجلس دارد و اندیشکده‌ها در این حوزه‌ها می‌توانند کمک کنند.

رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به تجربه جهانی در راه‌اندازی اندیشکده‌ها گفت: اندیشکده‌ها تنها در ایران مطرح نیستند بلکه یک رویکرد جهانی است و برای ایجاد پیوند میان قوه مجریه و قوه مقننه به شمار می‌روند تا تصمیمات و قوانین بر پایه داده‌ها پژوهش‌ها و واقعیت‌های اجرایی تنظیم شوند.

رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان گفت: استان ما حدود یک درصد وسعت و یک درصد جمعیت کشور، حدود ده درصد منابع آبی و همینطور از نظر منابع طبیعی، اقلیمی، گردشگری و صنعتی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و این فرصت‌ها اگر با برنامه‌ریزی علمی همراه شود، می‌تواند به توسعه متوازن و پایدار منجر شود.

مهدی نوری‌پور تداوم فعالیت اندیشکده‌ها و حمایت نهادی و مالی از آن را از الزامات موفقیت این طرح دانست و گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، استمرار فعالیت این مجموعه‌ها و پرهیز از مقطعی بودن آنها است و امیدواریم این طرح صرفاً به یک دوره مدیریتی محدود نشود و با پشتیبانی مداوم، جایگاه خود را در نظام تصمیم‌سازی کشور تثبیت کند.