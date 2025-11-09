به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جلسه آغاز به کار اندیشکده حکمرانی استان با اشاره به رویکرد علمی مجلس شورای اسلامی در تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت نخبگان گفت: مجلس شورای اسلامی با راه‌اندازی اندیشکده‌های حکمرانی در سراسر کشور به دنبال فرآیند تصمیم‌سازی و قانون‌گذاری نظام‌مند، علمی و متکی بر ظرفیت‌های دانشگاهی و نخبگان بومی است.

حمزه صفربیگی افزود: دیدگاه رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه این است که هیچ تصمیم ملی و استانی بدون اندیشه اندیشمندان، پژوهش و نظر نخبگان دانشگاهی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و ما باید بتوانیم در حوزه‌های قانون‌گذاری نظارت و برنامه‌ریزی از ظرفیت میدانی دانشگاه‌ها و پژوهشگران استفاده کنیم.

وی با اشاره به تعامل سازنده میان قوای مجریه و مقننه در این زمینه ادامه داد: با حمایت ویژه رئیس مجلس و تأکید رئیس جمهور مقرر شد اندیشکده‌های حکمرانی به عنوان حلقه اتصال دانشگاه‌ها، مدیران اجرایی و نهاد قانون‌گذار عمل کنند تا تصمیمات بر پایه پژوهش‌های علمی و واقعیات میدانی اتخاذ شوند.

دبیر اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون در نهاد ریاست جمهوری نیز برنامه‌هایی در حال تدوین است تا با همکاری وزارتخانه‌ها و استانداران سازوکار استفاده از ظرفیت اندیشکده‌های استانی در فرآیند تصمیم‌سازی کشور تقویت شود.

صفربیگی با تأکید بر ضرورت کاهش فاصله میان پژوهش و اجرا بیان داشت: پژوهش‌های دانشگاهی باید مستقیماً در خدمت حل مسائل اجرایی استان‌ها قرار گیرد و مدیران نیز با نگاهی علمی تصمیم‌گیری کنند.

وی اضافه کرد: در کشور‌های توسعه‌یافته بدون بهره‌گیری از اندیشه و دانش نخبگان به رشد نرسیده‌اند. اگر بخواهیم در مسیر توسعه قرار بگیریم باید فاصله میان اجرا و عمل و پژوهش کم شود.

وی با اشاره به تجربیات گذشته در بی‌توجهی به نظرات علمی گفت: در سال‌های گذشته مواردی بوده که پیش‌بینی‌های دقیق دانشگاهیان در حوزه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته و بعداً همان نگرانی‌ها اتفاق افتاده است و امروز تلاش داریم که این چرخه نادیده‌گرفتن دانش علمی تکرار نشود

آغاز به کار اندیشکده حکمرانی استان با هدف تقویت ارتباط نخبگان و نظام قانون‌گذاری کشور

دبیر اندیشکده حکمرانی استان در جلسه راه اندازی اندیشکده حکمرانی استان گفت: این اندیشکده حلقه‌ای است میان نخبگان دانشگاهی و مدیران استانی با نهاد قانون‌گذاری کشور، تا بتواند با نگاه علمی، تجربی و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه مسیر قانون‌گذاری و توسعه استان را تعیین کنند.

مومن نژاد افزود: اعضای اندیشکده از میان اساتید نخبگان دانشگاهی و مدیران کارآزموده اند تا با شناخت کامل از نیازها، آسیب‌ها و ظرفیت‌های استان، در تعامل با استاندار، نماینده ولی‌فقیه و نمایندگان مردم در مجلس، مسائل و مشکلات استان را شناسایی و راهکار‌های علمی و عملی ارائه دهند.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی اندیشکده ارائه نتایج پژوهش‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است تا زمینه‌ساز قانون‌گذاری علمی، دقیق و منطبق با واقعیات جامعه شود.

مؤمن‌نژاد با اشاره به رویکرد فراگیر و غیرسیاسی این اندیشکده گفت: در اندیشکده هیچ نگاه حزبی یا سیاسی خاصی حاکم نخواهد بود و از همه اندیشمندان، اساتید، مدیران و همه نگاه‌های و دیدگاه‌های مختلف سیاسی حضور دارند تا در مسیر حل مسائل استان و پیشبرد توسعه آن مشارکت کنند.

تداوم فعالیت اندیشکده‌ها و حمایت مالی از آنها از الزامات موفقیت این طرح ها است

رئیس دانشگاه یاسوج در جلسه راه‌اندازی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری بر اهمیت شکل‌گیری اندیشکده‌های استانی در راستای تصمیم‌گیری‌های علمی و بومی تأکید کرد و گفت: اندیشکده‌های استانی یکی از طرح‌های ارزشمند و راهبردی مجلس شورای اسلامی است و می‌توانند حلقه ارتباطی مؤثر میان نخبگان دانشگاه‌ها، مدیران اجرایی استان و مجلس شورای اسلامی باشند تا زمینه قانون‌گذاری علمی، بومی و منطبق بر واقعیت‌های منطقه‌ای را فراهم کنند.

نوری‌پور افزود: در کشوری با وسعت و تنوع اقلیمی ایران، تمرکز تصمیم‌گیری در سطح ملی همیشه با محدودیت‌هایی همراه بوده و برای همین، نیاز داریم که سیاست‌ها و برنامه‌ها به صورت منطقه‌ای و محلی طراحی و اجرا شوند تا متناسب با نیاز‌ها و ظرفیت‌های بومی تصمیم‌سازی شود.

وی با اشاره به یکی از معضلات استان گفت: یکی از موضوعات مورد بحث در استان سد سازی ها است که با مخالفت مردم روبه رو شده و در این حوزه نیاز به ورود مجلس دارد و اندیشکده‌ها در این حوزه‌ها می‌توانند کمک کنند.

رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به تجربه جهانی در راه‌اندازی اندیشکده‌ها گفت: اندیشکده‌ها تنها در ایران مطرح نیستند بلکه یک رویکرد جهانی است و برای ایجاد پیوند میان قوه مجریه و قوه مقننه به شمار می‌روند تا تصمیمات و قوانین بر پایه داده‌ها پژوهش‌ها و واقعیت‌های اجرایی تنظیم شوند.

رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان گفت: استان ما حدود یک درصد وسعت و یک درصد جمعیت کشور، حدود ده درصد منابع آبی و همینطور از نظر منابع طبیعی، اقلیمی، گردشگری و صنعتی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و این فرصت‌ها اگر با برنامه‌ریزی علمی همراه شود، می‌تواند به توسعه متوازن و پایدار منجر شود.

مهدی نوری‌پور تداوم فعالیت اندیشکده‌ها و حمایت نهادی و مالی از آن را از الزامات موفقیت این طرح دانست و گفت: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، استمرار فعالیت این مجموعه‌ها و پرهیز از مقطعی بودن آنها است و امیدواریم این طرح صرفاً به یک دوره مدیریتی محدود نشود و با پشتیبانی مداوم، جایگاه خود را در نظام تصمیم‌سازی کشور تثبیت کند.