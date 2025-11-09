مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری گفت: اگر پیوند واقعی میان نهاد دانشگاه و دولت برقرار نشود، حل مسائل کلان کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دشوار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهدی سنایی روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاه‌های استان البرز که با محوریت «نقش دانشگاه‌ها در حکمرانی» برگزار شد، اظهار داشت: دنیا امروز در دوره گذار قرار دارد و نظم پیشین در عرصه بین‌المللی فروپاشیده است. این وضعیت، هم تهدید‌هایی ایجاد کرده و هم فرصت‌هایی برای کشور‌ها به همراه دارد تا بتوانند جایگاه خود را بازتعریف کنند.

سنایی تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید به‌عنوان بازوی فکری دولت عمل کنند. اما متأسفانه هنوز پیوند میان دانشگاه‌ها و بدنه اجرایی کشور آن‌طور که باید برقرار نشده است. این پرسش وجود دارد که چرا با وجود قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های متعدد، ارتباط میان نخبگان دانشگاهی و دولت به شکل مؤثر شکل نگرفته است.

مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری با اشاره به لزوم واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها گفت: سیاست دولت چهاردهم، تمرکززدایی و تقویت نقش استانداران است. اما برای تحقق این هدف، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های محلی و نهاد‌های دانشگاهی هستیم تا تصمیم‌سازی‌ها بر پایه پژوهش و تحلیل‌های علمی انجام شود.

او در ادامه به اهمیت انسجام ملی و مشارکت سیاسی اشاره کرد و افزود: ما باید احزاب و نهاد‌های مدنی را تقویت کنیم تا مشارکت سیاسی به معنای واقعی کلمه محقق شود.

سنایی گفت: امید ما این است که با همراهی دانشگاه‌ها، نخبگان و مردم، بتوانیم به سمت ثبات، توسعه پایدار و تقویت مفهوم ایران و ایرانی حرکت کنیم.