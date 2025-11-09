منابع خبری از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در جنوب لبنان و شهادت یک نفر دیگر خبر دادند.

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در لبنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یک پهپاد صهیونیستی خودرویی در منطقه‌ای میان «الصوانه» و «خربه سلم» در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

این خودور از نوع پیکاپ بوده است که با ۳ موشک مورد هدف قرار گرفته است.

منابع خبری اعلام کردند که در این حمله یک نفر به شهادت رسیده است.

اخیرا نیز رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان، حملات هوایی جدیدی با استفاده از پهپاد‌های نظامی انجام داد که شهادت سه تَن و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر از شهروندان لبنانی را در پی داشت.

این حملات و تجاوز به خاک لبنان در حالی صورت می‌گیرد که نقض مکرر حاکمیت این کشور توسط رژیم صهیونیستی با سکوت نگران‌کننده جامعه جهانی همراه بوده و نگرانی‌ها درباره هدف‌گیری مستقیم غیرنظامیان و زیرساخت‌های شهری را افزایش داده است.

رژیم صهیونیستی یکم اکتبر ۲۰۲۴ (۱۰ مهر ۱۴۰۳)، تجاوز خود را به لبنان شروع و بعد از دو ماه چهارشنبه هفتم آذر با میانجیگری آمریکا آتش‌بس را امضا کرد.

بر این اساس، نظامیان رژیم صهیونیستی باید طی ۶۰ روز از جنوب لبنان خارج می‌شدند ولی این رژیم برخلاف قوانین بین المللی نظامیان خود را در پنج موقعیت راهبردی در این منطقه نگه داشت و آنجا را ترک نکرد.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش بس تاکنون هزاران بار، آن را نقض کرده است.