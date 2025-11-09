پخش زنده
امروز: -
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز، از کشف و معدومسازی بیش از ۵ تُن مواد خوراکی تاریخمصرفگذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در راستای اجرای طرحهای نظارتی مستمر و صیانت از سلامت شهروندان، بازرسان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت سقز در بازدیدهای دورهای از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موفق به شناسایی و ضبط مقادیر قابل توجهی از مواد خوراکی فاسد و تاریخ مصرف گذشته شدند که پس از طی مراحل قانونی، این اقلام از چرخه مصرف انسانی خارج و دفن بهداشتی شدند.
پروین خسروپور مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز با تأکید بر اینکه سلامت مردم خطقرمز مجموعه بهداشت و درمان است گفت: بازرسان سلامت محیط، به صورت شبانهروزی در حال پایش و رصد مراکز عرضه مواد غذایی هستند تا کوچکترین تخلف در این حوزه بدون اغماض پیگیری شود.
اقلام ضبطشده شامل انواع نوشیدنی، لبنیات، کنسروها و موادغذایی بستهبندیشده تاریخمصرفگذشته بودند که در محل دفن پسماندهای بهداشتی شهرستان سقز معدوم شدند.