به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سومین دوره مسابقات فوتبال خیابانی گل‌کوچک با حضور بیست تیم و برگزاری چهل و هشت دیدار در توقفگاه مجاور بازار ونوس به پایان رسید.

تیم رعد پدافند عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیم Buy for You در جایگاه دوم ایستاد و تیم شرکت توسعه فرودگاه نیز مقام سوم را به دست آورد.

تیم فنی مهندسی سام کیش نیز عنوان تیم اخلاق را کسب کرد.

در بخش انفرادی، مهدی دلشادزاده از تیم Buy for You عنوان بهترین بازیکن و محسن علایی از تیم شرکت توسعه فرودگاه نیز عنوان بهترین گلزن مسابقات را کسب کردند.

قضاوت مسابقات را امین اردوخانی و علیرضا میقاتی بر عهده داشتند و آرش حسین‌خانی به‌عنوان ناظر برگزاری مسابقات را نظارت کرد.

تیم‌های اول تا سوم در مراسم اختتامیه، به ترتیب ۵۰۰، ۳۵۰ و ۱۵۰ میلیون ریال هدیه دریافت کردند.