به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سعید اللهیاری از فرماندهان دوران دفاع مقدس در این مراسم با تشریح برخی از فعالیت‌های این دانشجوی شهید در دوران دفاع مقدس گفت: با وجود پیشنهاد‌های متفاوت برای پذیرش مسئولیت، این شهید همواره می‌خواست مانند یک رزمنده بسیجی در عملیات‌ها شرکت کند و پس از آزادسازی سوسنگرد و هویزه با توجه به روحیه سلحشوری و جنگاوری که داشت از سمت فرماندهی سپاه این منطقه استعفا داد و عازم خط مقدم نبرد شد.

این شهید در نهایت در ۲۱ رمضان در سالروز شهادت امیر المؤمنین (ع) در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۶۲ در جنوب فکه در منطقه تپه دو قلو بر اثر ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل شد.