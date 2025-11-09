پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی از مشاهده مکرر خرسهای قهوهای به همراه تولههایشان در مناطق مرزی استان خبر داد و این حضور مستمر را نشانهای از همزیستی جوامع محلی با محیط زیست در یکی از بکرترین زیستگاههای کشور دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، حجت جباری افزود: منطقه شکارممنوع مارمیشو به دلیل تأمین امنیت غذایی و داشتن زیستگاهی مناسب، به پناهگاهی امن برای این گونه ارزشمند تبدیل شده است. با این حال، تغییر کاربری اراضی و گسترش پراکنده مناطق مسکونی در نوار مرزی، تهدیدی جدی برای زیستگاههای طبیعی محسوب میشود.
وی با اشاره به موقعیت ویژه آذربایجانغربی افزود: این استان با ۹۶۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه، مناطق شکارممنوعی در عمق هفت کیلومتری مرزها دارد که به دلیل محدودیت دسترسی شکارچیان، به پناهگاههای امن حیاتوحش تبدیل شدهاند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تأکید کرد: توسعه انسانی در این مناطق موجب محدود شدن زیستگاه خرسها و افزایش احتمال تعارض با جوامع محلی شده است. هرچند تعاملات محلی مثبت است، کاهش منابع غذایی طبیعی میتواند باعث آسیب به مزارع شود.
جباری از کوهنوردان، کشاورزان و ساکنان محلی خواست با پرهیز از نزدیک شدن به تولهها، غذا دادن یا ورود به زیستگاههای بکر، از ایجاد استرس برای خرسها و بروز درگیری احتمالی جلوگیری کنند تا امنیت این گونه ارزشمند حفظ شود.
به گفته وی، منطقه مارمیشو با پوشش گیاهی غنی و منابع آبی فراوان، زیستگاهی کلیدی برای خرس قهوهای اوراسیایی است و فراوانی میوههای وحشی و دسترسی آسان به آب، آن را به مکانی ایدهآل برای تغذیه و زادآوری مادران و تولههایشان تبدیل کرده است.
آذربایجانغربی با تنوع اکوسیستمی بالا، از حوضههای آبریز دریاچه ارومیه تا ارتفاعات زاگرس و مناطق جنگلی شمال شرق، میزبان گونههای گیاهی و جانوری کمنظیری است که حفاظت از آن جزو اولویتهای ملی محسوب میشود.