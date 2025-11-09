پخش زنده
نشست خبری و فراخوان ارسال آثار نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در حسینیه جماران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دبیر این دوره از جشنواره گفت: اتفاق شاخص این دوره متاثر بودن از دفاع مقدس ۱۲ روزه است. از فیلمسازان عزیز درخواست میکنیم که اتفاقات بعد از طوفان الاقصی و شکستن هیمنهی آمریکا در جنگ ۱۲ روزه را در نظر بگیرند.
جلال غفاری افزود: این جنگ حقانیت و آرمان خواهی ما درباره فلسطین را در جهان روشن کرد و محور جنگ ۱۲ روزه هم به محورهای این دوره از جشنواره اضافه شده است.
او همچنین تاکید کرد: اکرانهای مردمی را تلاش میکنیم در بازههای زمانی مختلف مثل دهه فجر، اعتکاف و.. را در ایام پیش رو داشته باشیم. درباره آثار بین المللی که از کشورهای مختلف دریافت شده است در تلاشیم که بتوانیم هفته فیلم را در کشورهای مختلف به ثمر برسانیم.
محمدعلی شجاعی قائم مقام دبیر جشنواره نیز در ادامهی این نشست ضمن تاکید بر استقبال کم نظیر فیلم سازان مستند و داستانی گفت: یک شبکه توزیع راه انداختیم که در ۱۸ استان فعال شد و پس از جشنواره نیز اکرانهای گستردهای انجام داد. این جریان یک مانور فرهنگی جدی است و نشان میدهد آثار جشنواره فقط در سالنها نمیمانند، بلکه وارد زندگی فرهنگی مردم میشوند.»ارسال آثار از ۱ آذر تا بهمنماه است و فیلمهای داستانی هم تا اسفندماه مهلت ارسال آثار دارند
در این مراسم که با حضور خانواده شهید محمود باقری از شهدای هوافضای جنگ ۱۲ روزه، برگزار شده بود تصویر چهرهی این شهید که توسط حسن روح الامین نقاشی شده، به پسر ایشان تقدیم شد.