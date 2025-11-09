پخش زنده
طرح ملی تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با هدف افزایش سهم سوخت پاک سیانجی در سبد سوخت خودروها، طرح تبدیل رایگان خودروهای شخصی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر در دستور کار مدیریت طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار گرفته است.
این طرح کاملا رایگان بوده و متقاضیان بابت تجهیزات از جمله مخازن و نصب هیچگونه هزینهای پرداخت نمیکنند. مالکان خودروهای عمومی و خودروهای شخصی میتوانند برای ثبتنام از امروز یکشنبه، ۱۸ آبان با مراجعه به پایگاه اینترنتی GCR.NIOPDC.IR درخواست خود را ثبت کنند.