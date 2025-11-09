پخش زنده
همزمان با فرارسیدن هفته جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، کانون علوم و فناوریهای نوین ایران مجموعهای از برنامههای علمی، آموزشی و ترویجی را در سراسر کشور برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در امتداد مأموریتهای علمی، آموزشی و اجتماعی کانون علوم و با هدف ترویج علم و تقویت روحیه علمی در میان کودکان و نوجوانان، این برنامهها با همکاری انجمن ترویج علم ایران، قطب کشوری زیستفناوری پژوهشسراهای دانشآموزی، پژوهشگاه رویان، ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و دیگر نهادهای همسو در نقاط مختلف کشور اجرا میشود.
این ویژهبرنامهها با هدف ارتقای آگاهی عمومی و ایجاد فرصتهای برابر یادگیری برای کودکان و نوجوانان طراحی شده و شامل کارگاههای علمی، نمایشهای آموزشی و فعالیتهای تعاملی در حوزههای گوناگون علمی است.
در بخش اصلی این برنامهها، بر بهرهگیری از ظرفیتهای استانی برای اجرای برنامههای هدفمند علمی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار تأکید شده است. ویژهبرنامههای هفته ترویج علم از ۱۸ تا ۲۱ آبان در استانهای مختلف کشور برگزار میشود.
همچنین، نمایشگاه ملی هفته ترویج علم ایران از ۱۸ تا ۲۱ آبان در دانشگاه تهران میزبان علاقهمندان خواهد بود. بازدیدکنندگان میتوانند از غرفه کانون علوم و فناوریهای نوین ایران نیز دیدن کنند.
برنامههای کانون در این نمایشگاه در دو نوبت صبح ۱۰ تا ۱۲ و بعدازظهر ۱۳ تا ۱۵ با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استانهای تهران، قم، زنجان و گیلان و با حضور گروههای علمی نانو فناوری، رباتیک و سلولهای بنیادی کافنا برگزار میشود.
برنامههای این هفته از روز یکشنبه ۱۸ آبان با همکاری کانون استان تهران آغاز میشود و شامل اجرای برنامههای تماشاخانه سیار از جمله نمایش عروسکی، بازیهای حرکتی، قصهگویی و گروه آزمایشهای علمی است.
در ادامه، روز دوشنبه ۱۹ آبان با همکاری کانون پرورش فکری استانهای قم و زنجان، برنامههایی با محور آشنایی با هوافضا، فعالیت گروه نانو و میکرو کافنا و قصهگویی علمی برگزار خواهد شد.
همچنین روز سهشنبه ۲۰ آبان نیز با همکاری کانون استانهای قم و گیلان، برنامههای مرتبط با هوافضا، هوش مصنوعی، آزمایشگاه شیمی و الکترونیک و اجرای گروه رباتیک کافنا پیشبینی شده است.
در پایان، روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به اجرای فعالیتهای گروه سلولهای بنیادی و زیستفناوری و گروه رباتیک کافنا اختصاص دارد که با هدف آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با علوم نوین برگزار میشود.
این مجموعه فعالیتها در امتداد تحقق عدالت آموزشی، تقویت روحیه علمی و پرورش نسلی خلاق و پرسشگر برگزار میشود.