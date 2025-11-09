حافظ قشقایی نماینده کشورمان در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، در مجموع حرکات یک‌ضرب و دو ضرب وزنه برداری به رتبه ششم رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در دسته ۶۵ کیلوگرم امروز در سالن اس‌ای‌اف آره‌نا بلوارسیتی در ریاض آغاز شد.

۱۲ شرکت‌کننده از کشور‌های ترکیه، ازبکستان، برونئی، عربستان، کویت، بنگلادش، ایران، جمهوری آذربایجان، عمان، مصر، اندونزی، اوگاندا در این وزن به رقابت پرداختند.

حافظ قشقایی، وزنه‌بردار ملی‌پوش کشورمان، در اولین حرکت یکضرب وزنه ۱۲۲ کیلویی را مهار کرد. او در حرکت دوم توانست وزنه ۱۲۶ کیلویی را بالای سر ببرد. قشقایی در سومین حرکت خود وزنه ۱۲۹ کیلویی را انتخاب کرد، اما در مهار آن ناکام ماند و با همان ۱۲۶ کیلوگرم به کار خود در یکضرب پایان داد. قشقایی در پایان حرکات یکضرب در رتبه هفتم قرار گرفت.

در این وزن، وزنه‌برداران ترکیه، اندونزی و ازبکستان به‌ترتیب با وزنه‌های ۱۴۰، ۱۳۹ و ۱۳۴ کیلوگرم در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

حافظ قشقایی در حرکات دوضرب ابتدا وزنه ۱۶۶ کیلوگرمی را مهار کرد، اما در حرکت دوم نتوانست وزنه ۱۷۰ کیلویی را بالای سر ببرد. او در سومین حرکت خود وزنه ۱۷۱ کیلویی را انتخاب کرد، اما در مهار آن ناکام ماند و با مجموع ۲۸۸ کیلوگرم به کار خود پایان داد.

قشقایی در پایان رقابت‌های این وزن و در مجوع حرکات یک ضرب و دوضرب در رتبه ششم قرار گرفت.