فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل طی ۳ روز گذشته با انجام گشت و کنترل شبانهروزی در مناطق مختلف استان، موفق به شناسایی و دستگیری چندین گروه شکارچی متخلف به همراه ۸ قبضه اسلحه شکاری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل هاشم میرزانژاد با اعلام این اخبار اظهار کرد: در شهرستان مشگینشهر، محیطبانان طی عملیات میدانی در اراضی بخش مشگین شرقی، یک گروه سهنفره شکارچی متخلف را قبل از فرار دستگیر کردند و موفق به کشف و ضبط سه قبضه سلاح ساچمهزنی، سی عدد فشنگ ساچمهای و لاشه شش قطعه کبک معمولی از این متخلفان شدند.
وی با بیان اینکه همچنین طی گشت و کنترل ماموران یگان حفاظت محیط زیست در مشگینشهر یک شکارچی پیش از شروع به شکار شناسایی و دستگیر شد، گفت: از این شکارچی یک قبضه اسلحه ساچمهزنی دولول و ۱۹ عدد فشنگ ساچمهای کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل به دستگیری ۲ شکارچی متخلف در حال صید در شهرستان بیله سوار اشاره کرد و افزود: از متخلفان یک قبضه اسلحه ساچمهزنی پنجتیر مجاز و لاشه ۱۰ قطعه کبوتر وحشی کشف و ضبط شد.
میرزانژاد از رهاسازی ۲ سهره طلایی کشف شده از متخلفان در طبیعت پارس آباد خبر داد و اضافه کرد: در منطقه حفاظتشده نئور نیز در جریان گشتزنی محیطبانان، یک شکارچی متخلف دستگیر و یک قبضه اسلحه تکلول مجاز به همراه چهار تیر فشنگ ساچمهای از وی ضبط شد.
وی با بیان اینکه مأموران حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظتشده آقداغ موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری مجاز با دو عدد فشنگ ساچمهای قبل از آغاز شکار شدند، ادامه داد: همچنین در همان روز ماموران از یک متخلف دیگر یک قبضه اسلحه شکاری، هفت عدد فشنگ ساچمهای، یک عدد فشنگ ممنوعه چارپاره و لاشه چهار قطعه کبک کشف و ضبط کردند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اردبیل خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل اجرای طرحهای کنترلی، افزایش گشتهای شبانهروزی و استفاده از ظرفیتهای مردمنهاد را در دستور کار دارد تا از هرگونه تعرض به زیستگاههای حساس جلوگیری شود.
میرزانژاد با اشاره به اینکه همه متخلفین با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند، از همیاران و دوستداران محیط زیست خواست تا در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیطبانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.