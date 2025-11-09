در کارگروه اضطراری آلودگی هوا برای تعطیلی مدارس، علاوه بر شاخص کیفیت هوا، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی امروز در ستاد مدیریت بحران خراسان رضوی گفت: موضوع آلودگی هوا و تعطیلی مدارس مشهد و استان با توجه به شاخص آلودگی در کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا بررسی می شود و ملاک فقط مساله آلودگی ریزگردها نیست.

علیرضا قامتی افزود: وقتی شاخص آلودگی هوا به ۱۵۰ نزدیک می شود، جلسه کارگروه بعد از ظهر تشکیل می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی بیان کرد: هفته قبل در پی افزایش شاخص آلودگی هوا در مشهد تعطیلی اعمال نشد زیرا هواشناسی بارش باران برای ساعت ۱۰ صبح را پیش بینی کرده بود و این بارش ها محقق شد.

قامتی تصمیمات کارگروه را متاثر از ملاحظات اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: گاه تعطیلی مدارس مشکلاتی برای کارمندان ایجاد می‌کند و تبعات دیگری برای مساله آموزش در مدارس دارد از این‌رو کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی به همه جوانب توجه دارد.

قامتی همچنین اضافه کرد: یک مانور تمام عیار زلزله آذرماه در مشهد، محدوده بلوار شهدای ارتش برگزار خواهد شد.

وی گفت: پهنه عملیات مانور با تمرکز بر زلزله، چالش های سیل و امداد کوهستان در وسعت ۱۰۰ هکتار اجرا می شود و عملیات راپل بالگرد، اطفای حریق، و امداد و نجات و اسکان نیز در پهنه‌های مجاور آن انجام می شود.