به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران از اجرای طرح قطع گاز ویلا‌های خالی از سکنه از اوایل آذرماه در استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۰ هزار ویلای غیرساکن در سطح استان شناسایی شده و با هدف تحقق عدالت در مصرف و کاهش ناترازی انرژی، در دستور اقدام قرار دارند.

هژبر جوادی اظهار داشت: تعداد ویلا‌های خالی از سکنه در استان بیش از ۱۵۰ هزار واحد است که بخش عمده‌ای از مصرف غیرضروری گاز را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: با استفاده از ظرفیت پایشگران و سفیران انرژی، از اوایل آذرماه، گاز واحد‌های شناسایی‌شده قطع می‌شود و در صورت تکرار مصرف، وصل مجدد منوط به تعهد رسمی خواهد بود.

جوادی هدف این طرح را «توزیع عادلانه انرژی و پیشگیری از مصرف بی‌رویه در اقامتگاه‌های غیر دائم» عنوان کرد.