مدیر عامل شرکت گاز مازندران: گاز ویلاهای خالی از سکنه، از اوایل آذرماه در مازندران قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران از اجرای طرح قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه از اوایل آذرماه در استان خبر داد و گفت: بیش از ۱۵۰ هزار ویلای غیرساکن در سطح استان شناسایی شده و با هدف تحقق عدالت در مصرف و کاهش ناترازی انرژی، در دستور اقدام قرار دارند.
هژبر جوادی اظهار داشت: تعداد ویلاهای خالی از سکنه در استان بیش از ۱۵۰ هزار واحد است که بخش عمدهای از مصرف غیرضروری گاز را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: با استفاده از ظرفیت پایشگران و سفیران انرژی، از اوایل آذرماه، گاز واحدهای شناساییشده قطع میشود و در صورت تکرار مصرف، وصل مجدد منوط به تعهد رسمی خواهد بود.
جوادی هدف این طرح را «توزیع عادلانه انرژی و پیشگیری از مصرف بیرویه در اقامتگاههای غیر دائم» عنوان کرد.