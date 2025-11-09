به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر جشنواره قافیه‌های گمشده گفت: این جشنواره که پس از چند سال وقفه مجددا از سر گرفته شده به دنبال کشف ناگفته‌های درون شاعران و نویسندگان است.

الهام فریدونپور هدف برگزاری جشنواره قافیه‌های گمشده، اظهار کرد: با توجه به احساس نیاز جامعه دانشگاهی امروز و نیز استعدادیابی هنری و ادبی در بین دانشگاهیان استان خوزستان این جشنواره مجددا در دستور کار قرار گرفت.

او بیان کرد: قافیه‌های گمشده به دنبال کشف ناگفته‌های درون شاعران و نویسندگان است که از عهده انسان‌های عادی خارج است.

دبیر این جشنواره گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز میزبان دومین جشنواره استانی شعر «قافیه‌های گمشده» ویژه دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه‌های سراسر استان (آزاد، دولتی و نیمه دولتی ...) است؛ بخش اول این جشنواره شامل ارتباط فرهنگ ایرانی با مقدسات اسلامی، نقش دانشگاه در ساختار نظام خانوده در مقوله ازدواج، نقش خانواده در ارتباط فرزندان با جامعه دانشگاه یا نظام آموزشی در پررنگ کردن امیدواری و اعتماد به نفس جوانان، نقش خانواده در امیدآفرینی و شادی در جوانان و بخش دوم شامل وطن‌دوستی در فرهنگ ملی و ایرانی می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: آثار حتما به صورت تایپ شده و خوانا با درج کامل مشخصات و شماره تماس ارسال شود. هر شاعر حداقل ۲ اثر به جشنواره ارسال کند و هر شاعر می‌تواند در دو بخش شرکت کند. علاقه‌مندان آثار خود را به واتس‌آپ یا ایتای دبیرخانه جشنواره (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز) به شماره ۰۹۰۵۴۴۸۱۴۶۴ ارسال کنند.