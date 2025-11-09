به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، پنجمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت‌بیلیارد آقایان کمتر از ۲۱ سال (۹ بال) استان اصفهان با عنوان (جام آینده‌سازان) با حضور بیش از ۲۱ ورزشکار به مدت ۲ روز به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی بیلیارد کاریزما برگزار شد.

براین اساس متین نقدی عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را کسب کرد و ابوالفضل باقری نایب قهرمان شد.

علی گرجی‌زاده و محمدحسین امیدی نیز به طور مشترک در جایگاه سوم‌ای دوره ایستادند و مهدی امینی ورزشکار برتراخلاق معرفی شد.