مراسم اختتامیه پنجمین دوره مسابقات رنکینگ پاکتبیلیارد کمتر از ۲۱سال آقایان استان اصفهان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، پنجمین دوره مسابقات رنکینگ پاکتبیلیارد آقایان کمتر از ۲۱ سال (۹ بال) استان اصفهان با عنوان (جام آیندهسازان) با حضور بیش از ۲۱ ورزشکار به مدت ۲ روز به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی بیلیارد کاریزما برگزار شد.
براین اساس متین نقدی عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را کسب کرد و ابوالفضل باقری نایب قهرمان شد.
علی گرجیزاده و محمدحسین امیدی نیز به طور مشترک در جایگاه سومای دوره ایستادند و مهدی امینی ورزشکار برتراخلاق معرفی شد.