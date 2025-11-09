پخش زنده
توانمندیها و دستاوردهای پایگاههای مقاومت بسیج برگزیده آذربایجان غربی در نمایشگاه و جشنواره استانی اسوه در ارومیه معرفی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون بسیج مساجد و محلات سپاه شهدای آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات این رویداد گفت: نمایشگاههای اسوه بسیج در ۱۹ شهرستان استان باحضور۲۹۰ پایگاه بسیج برگزارشده بود که ۶۵ پایگاه به مرحله استانی راه یافتند که نمایشگاه استانی اسوه بسیج با مشارکت ۶۵ پایگاه بسیج از ۱۹ تا ۲۱ آبان ماه در محل نمایشگاه بینالمللی پارک جنگلی ارومیه برگزار میشود.
سرهنگ پاسدار رحیم عباس زاده افزود: هدف از برگزاری این برنامهها، ارائه بخشی از دستاوردها و فعالیتهای بسیجیان در حوزههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محرومیتزدایی و کمک به دولت در مسیر خدمترسانی به مردم عزیز استان است.