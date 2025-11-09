پخش زنده
شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی در پیامی به مناسبت روز جهانی شهرسازی، ضمن گرامیداشت تلاشهای جامعه شهرسازان کشور، بر اهمیت نگاه آیندهنگر، توسعه پایدار و نوآوری در برنامهریزی شهری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، در پیامی روز جهانی شهرسازی را به جامعه شهرسازان کشور تبریک گفت.
وی در این پیام، روز شهرساز را فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به تلاش کسانی دانست که با اندیشه علمی و خلاقانه، در مسیر شکلدهی شهرهای زیستپذیر گام برمیدارند.
شهرام ملکی، شهرسازی را هنر و علم طراحی آینده توصیف کرد و گفت: شهرسازان نقش کلیدی در ایجاد تعادل میان انسان، محیطزیست و توسعه دارند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به چالشهای امروز شهرها همچون تغییرات اقلیمی و رشد جمعیت، بر ضرورت برنامهریزی هوشمند و پایدار تأکید کرد.
وی گفت: شهرهای نوین میتوانند بستری برای تحقق عدالت فضایی، حملونقل هوشمند و ارتقای کیفیت زندگی باشند.
به گفته وی، این شهرها تنها پاسخ به نیاز مسکن نیستند، بلکه نمادی از امید، پویایی و عدالت اجتماعیاند.
ملکی از تلاش کارشناسان، استادان و متخصصان حوزه شهرسازی در سراسر کشور قدردانی کرد.
او افزود: آینده شهرهای ایران با همکاری و نوآوری این قشر، روشنتر و انسانیتر رقم خواهد خورد.
در پایان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ابراز امیدواری کرد با همدلی و مسئولیتپذیری جمعی، مسیر توسعه پایدار شهری با قدرت بیشتری دنبال شود.