به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسئول انجمن سینمای جوانان ایران در مشهد گفت: فیلم کوتاه «تولد» به تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی زینب طالب و همکاری انجمن سینمای جوان مشهد به جشنواره بین‌المللی فیلم نیویورک (Egyptian American Film Festival) راه یافت.

سید محمد مداح حسینی افزود: این جشنواره با هدف پیوند علم و هنر، بستری برای نمایش آثار خلاقانه از سراسر جهان فراهم کرده و «تولد» اکنون در میان آثار منتخب قرار گرفته است.

وی با بیان این‌که فیلم «تولد» از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران شعبه مشهد است، ادامه داد: «تولد» روایتگر شخصیتی به اسم ساراست که در موقعیتی وهم‌آلود بین خواسته‌ها و ناخواسته‌های زندگی باید با همسر خود برای همیشه وداع کند.

مداح حسینی گفت: این فیلم خردادماه ۱۴۰۲ تولید شده و مدت زمان پخش آن پنج دقیقه و ۳۹ ثانیه است.

وحید عباسی، یسنا عباسی و مهشید شریفی به عنوان بازیگر در این فیلم ایفای نقش کردند.

.