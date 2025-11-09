پخش زنده
طرح رایگان دوگانهسوز کردن خودروهای شخصی از امروز آغاز شد و تا کنون بیش از ۲۰۰۰ نفر در این طرح ثبتنام کردهاند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر طرح توسعه CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران امروز در آیین افتتاح همزمان هشت باب جایگاه جدید سوخترسانی CNG در جایگاه شهید فرقدانی اصفهان گفت: با راه اندازی این جایگاه با ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب بر ساعت از مصرف بیش از ۱۳ میلیون لیتر بنزین جلوگیری میشود.
رحمان سالاری ادامه داد: این جایگاه بخشی از افتتاح همزمان هشت جایگاه در اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، گیلان و سیستان و بلوچستان با مجموع ظرفیت ۱۱۲۸۰ مترمکعب بر ساعت است.
به گفته وی این جایگاهها با سرمایهگذاری ۶۱۰۰ میلیارد ریالی و مشارکت دولت و بخش خصوصی اجرا شده و برای ۸۰ نفر اشتغال فراهم کرده است.
مدیر طرح توسعه CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران همچنین از گسترش طرح رایگان دوگانهسوز کردن خودروهای شخصی خبر داد و گفت: از ۱۸ آبان ۱۴۰۴ خودروهای مدل ۱۳۹۴ به بالا نیز امکان ثبتنام در سامانه gcr.niopdc.ir را خواهند داشت، از بامداد امروز تا کنون بیش از ۲۰۰۰ نفر در این طرح ثبتنام کردهاند و فرآیند تبدیل ظرف کمتر از دو هفته، بدون دریافت هیچگونه هزینه از مالکان خودرو اجرا میشود.
وی با اشاره به توان فنی استان اصفهان در این حوزه گفت: امروز زنجیره کامل تجهیزات صنعت CNG از طراحی تا ساخت مخازن و کیت موتور در اصفهان بومیسازی شده و این استان به عنوان قطب صنعت CNG کشور شناخته میشود.
مدیر طرح توسعه CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ادامه داد: از آغاز توسعه صنعت CNG تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی فشرده در کشور به مصرف رسیده که نتیجه آن صرفهجویی بیش از ۸۰ میلیارد دلار در هزینههای سوخت بوده است.
سعید رحمانسالاری گفت: میزان سرمایهگذاری در این بخش کمتر از ۳ میلیارد دلار بوده و این موضوع نشان میدهد که CNG یکی از سودآورترین صنایع حوزه انرژی کشور است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۴۰۰ جایگاه CNG در کشور فعال است، افزود: این سوخت به دلیل پاکی، ایمنی و قیمت مناسب، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و کاهش وابستگی به بنزین ایفا کرده است.
مدیر طرح توسعه CNG شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: این سوخت همچنین در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیتهای وارداتی، ظرفیت پدافندی مطمئنی برای کشور فراهم کرده است.