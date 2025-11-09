به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در روز‌هایی که هیاهوی رسانه‌های بین‌المللی از پایان جنگ کوتاه، اما سنگین میان ایران و رژیم صهیونیستی حکایت دارد، پویشی با عنوان «در مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» به نماد عزت و سربلندی ملی ایرانیان تبدیل شده است؛ حرکتی که از دل حافظه تاریخی ملت، به واقعیت سیاسی عصر حاضر پیوند خورده و یادآور روح شکست‌ناپذیری ایرانیان از هزاران سال پیش است.

صادق عباسپور عضو هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد و پیام نور، در واکنش به این موضوع اظهار کرد: این حرکت مردمی نه یک واکنش احساسی که نشانه بازگشت به ریشه‌های هویتی است. فرهنگ ایرانی در تمام دوره‌ها بر پایه ایستادگی و خودباوری بنا شده؛ ملتی که هیچ قدرتی نتوانسته زانو زدن را به او تحمیل کند. از والرینِ مغلوب در برابر شاپور ساسانی تا امروز که تل‌آویو در برابر اقتدار ایران مجبور به عقب‌نشینی شد و با التماس به آتش بس تن داد، تاریخ یک خط ممتد از مقاومت و خرد را روایت می‌کند.

وی اظهار کرد: این پیروزی فراتر از یک دستاورد نظامی است؛ ایران نه‌تنها در میدان نبرد، بلکه در عرصه ادراک و روایت جهانی برنده شد. جنگ ۱۲ روزه، صحنه‌ای از نبرد هوشمندانه در سطوح ترکیبی اطلاعاتی، سایبری و موشکی بود؛ نبردی که توانست نظم امنیتی منطقه را دگرگون کند و مفهوم بازدارندگی یک‌سویه را به بازدارندگی متقابل بدل سازد. اسرائیل در این جنگ بیش از هر چیز در سطح روانی شکست خورد، زیرا ایران در این نبرد معادله قدرت را بازتعریف کرد.

عباسپور در ادامه به نقش حافظه فرهنگی مردم در خلق این پویش اشاره کرد و گفت: جامعه ایرانی در لحظه‌های بحران، ناخودآگاه به اسطوره‌های کهن خود بازمی‌گردد؛ همان جایی که غرور ملی با تاریخ هم‌خون می‌شود. پویش «دوباره زانو می‌زنید» بار دیگر خاطره قرن‌ها ایستادگی را بیدار کرده است. از کوروش تا آرش، از شاپور تا امروز، این ملت قاعده‌ای ثابت دارد؛ تسلیم‌ناپذیری.

این عضو هیئت علمی گفت: جنگ اخیر نشان داد قدرت نرم، مهم‌ترین شکل پیروزی در عصر جدید است. وقتی روایت ایران در رسانه‌های جهانی به عنوان روایت عزت و استقلال بازتاب می‌یابد، یعنی پیروزی به عمق فرهنگ رسیده است. در چنین شرایطی، پویش مردمی کنونی نه صرفاً یک حرکت نمادین، بلکه ابزار آموزش غرور ملی برای نسل جوان خواهد بود.

وی تاکید کرد: از دید راهبردی نیز این تحولات پیام روشنی برای نظم آینده منطقه دارد؛ ایران اکنون در محور بازدارندگی مطلق قرار گرفته است. تجربه جنگ اخیر، رژیم صهیونیستی را از هرگونه اقدام پیش‌دستانه علیه منافع ایران بازمی‌دارد و این تغییر، آغاز دوره جدیدی در معادلات امنیتی خاورمیانه است؛ دوره‌ای که در آن استقلال تصمیم‌گیری ایران نه با سلاح بلکه با اعتبار تاریخی و نفوذ فرهنگی‌اش وزن پیدا می‌کند.

عباسپور تأکید می‌کند: پویش «دوباره در برابر ایران زانو می‌زنید» باید از مرز مجازی فراتر برود و به حرکت پایدار فرهنگی در قالب جشنواره‌های ملی، نشست‌های دانشگاهی و برنامه‌های آموزشی برای بازشناسی ریشه‌های مقاومت ایرانی تبدیل شود.

به گفته وی، مجسمه والرینِ زانو زده تنها نماد شکست یک امپراتوری نیست؛ بلکه یادآور مسئولیتی بزرگ است؛ پاسداشت هویت ایرانی در جهان.