مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: با اجرای طرح توسعه و اتصال فیبر نوری، دکل مخابراتی و سایت همراه اول خیابان شهید دانش شهرستان شوش به فناوری ۵G مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار داشت: با اجرای موفق طرح توسعه شبکه فیبر نوری و اتصال فیبر نوری به سایت‌های مخابراتی، دکل و سایت همراه اول خیابان شهید دانش شهرستان شوش به فناوری پیشرفته نسل پنجم تلفن همراه (۵ G) مجهز و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با راه‌اندازی و وارد مدار شدن این فناوری نوین، مشترکین همراه اول در محدوده این سایت می‌توانند در صورت استفاده از دستگاه تلفن همراهی که از فناوری ۵ G پشتیبانی می‌کند، از خدمات ارتباطی پرسرعت و پایدار بهره‌مند شوند.

فلاح زاده تصریح کرد: اجرای این پروژه با تلاش و همت تیم‌های فنی و عملیاتی حوزه معاونت‌های شبکه و ارتباطات سیار مخابرات منطقه خوزستان و پس از تکمیل عملیات توسعه شبکه فیبر نوری، اتصال فیبر به این سایت و نصب تجهیزات فنی نسل پنجم انجام شد.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان می‌گوید: با بهره‌برداری از این سایت ۵ G، شهرستان شوش نیز به جمع مناطق برخوردار از فناوری نوین ارتباطی پیوست که گامی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت خدمات تلفن همراه، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش رضایتمندی مشترکین به‌شمار می‌رود.