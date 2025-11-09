به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، در این مراسم ، از خدمات امیر دریادار دوم منصور لشنی قدردانی و ناخدا یکم صابر مسیح پور به عنوان فرمانده جدید این مرکز معرفی شد.



فرمانده نیروی دریایی ارتش، در این مراسم با اشاره به دریافت دو مدال طلا از سوی فرمانده معظم کل قوا و تأکید ایشان بر راهبردی بودن نیروی دریایی، این افتخارات را حاصل تلاش و همت تمامی کارکنان این نیرو دانست.

امیر دریادار شهرام ایرانی، همچنین با اشاره به پیمایش ۶۵ هزار کیلومتری ناوگروه ۸۶، افزود: این ناوگروه در سه حوزه دینی، امنیتی و فرهنگی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت، این دستاورد در شرایط بحران، تحریم و توطئه، افتخاری تاریخی و ارزشی بزرگ برای کشورمان تحت پرچم ولایت محسوب می‌شود.



استاندار هم در این مراسم با اشاره به ماموریت ناوگروه ۸۶ گفت: این ناوگروه با پیمودن ۶۵ هزار کیلومتر در ۸ ماه، در سخت‌ترین شرایط اقلیمی و ژئوپلیتیکی، با افتخار به میهن بازگشت؛ مأموریتی که از آن به عنوان نقطه‌عطفی در تاریخ دریایی کشور و منطقه یاد می‌شود.

هادی حق شناس در ادامه با اشاره به اقتصاد دریامحور گفت: اگر به دنبال اقتصاد دریا محور هستیم باید امنیت دریایی داشته باشیم و به دلیل وجود مرکز آموزش نیروی دریایی در گیلان، این استان نقش برجسته‌ای در امنیت دریایی دارد که از همه نیرو‌ها تشکر می‌کنیم.



وی عدالت را در جغرافیای جهانی در همه‌ی برهه‌ها مهم دانست و افزود: تسلط بر دریا که راهبرد فرمانده معظم کل قواست بسیار مهم است و موجب قدرت و اقتدار می‌شود و مجموعه نیرو‌های مسلح از جمله نیروی دریایی و سپاه در دفاع مقدس دوازده روزه نقش مهمی در صیانت از کشور داشتند.

استاندار همچنین به اجلاس استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر اشاره کرد و گفت: این اجلاس با هدف توسعه اقتصاد و ایجاد منافع مشترک برای ایجاد شرایط اقتصادی و رفاهی اواخر آبان در گیلان برگزار خواهد شد.

فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت هم در این مراسم با بیان اینکه «قلب تپنده تربیت دریادلان، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است»، گفت: ایمان، علم و انضباط، سه رکن اصلی نسل آینده مدافعان آب‌های نیلگون کشور هستند که امنیت را برقرار خواهند کرد.

امیر دریادار دوم لشنی افزود: در سال‌های اخیر، آموزش را از سطح مهارت به سطح اعتقاد و هویت رسانده‌ایم و تنها ایمان و عشق به وطن است که در برابر طوفان‌ها ایستادگی می‌کند.



وی با بیان اینکه آموزش، ریشه اقتدار نیروی دریایی است، گفت: این اقتدار بدون آموزش صحیح رقم نخواهد خورد.

فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت با تأکید بر اینکه دانش، ایمان و انضباط، مؤلفه‌های قدرت و سیادت دریایی هستند، افزود: شما کارکنان این مرکز، روح را در کالبد جوانان این سرزمین زنده کرده‌اید و ایمان دارم که افسران و مربیان این مجموعه، در مرحله نخست، صبر و شجاعت را به فراگیران منتقل کرده‌اند.

امیر دریادار لشنی افزود: با تلفیق روحیه جهادی و دقت نظامی، نسلی تربیت شده که امروز در جامعه خدمت می‌کند و در خصوص اقتدار نیروی دریایی همین بس که رهبر معظم انقلاب نیز درباره ناوگروه ۸۶ فرمودند: این حرکت تاریخی، توأم با افتخار و اقتدار بود و قابلیت تکرار، توسعه و پیشرفت دارد.

وی با اشاره به سختی‌ها و کمبود امکانات، افزود: ابتدا باید ایمان و اعتقاد داشته باشیم و با تحمل فشارها، مسیر را ادامه دهیم، ایمان به کار و امید به آینده، دلیل تعطیل نشدن آموزش در سرمای زمستان و گرمای تابستان بوده است و با چنین روحیه‌ای، نیروی دریایی شکست‌ناپذیر خواهد بود و پیشرفت با شتاب بیشتری رقم خواهد خورد.

فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم رشت در پایان از همرزمان خود خواست همچون گذشته با عشق، نظم و همدلی در کنار فرمانده جدید بایستند و خطاب به فراگیران گفت: شما آینده نیروی دریایی هستید؛ در سختی‌ها تسلیم نشوید و در طوفان‌ها ایمان خود را حفظ کنید و ایمان، تعهد به کار و مجهز شدن به دانش را سرلوحه خود قرار دهید و بدانید که دریا جای انسان‌های ضعیف نیست؛ دریا جای انسان‌هایی است که درونشان آرام و بیرونشان همچون موج، شکست‌ناپذیر است، پس با نظم زندگی کنید، با عشق خدمت کنید و با غیرت از پرچم کشور حراست نمایید.