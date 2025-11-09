به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی گفت: ماموران فرماندهی انتظامی بخش کومله لنگرود هنگام گشت زنی در یکی از مناطق حاشیه‌ای حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو سواری به با پنج نفر سرنشین مشکوک و بلافاصله به راننده آن دستور ایست دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از صندوق عقب آن، یک دستگاه گنج یاب غیرمجاز به همراه متعلقات کشف کردند.

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.