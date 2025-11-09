طرح غربالگری سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم در مدارس شهرستان خوی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر آموزش و پرورش خوی گفت: طرح غربالگری سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول و دوم در مدارس شهرستان خوی آغاز شد.

علی اکبر فتحعلی لو افزود: این طرح با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات جسمی، روانی و رفتاری دانش‌آموزان و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی اجرا می‌شود.

وی اعلام کرد: اجرای این طرح با همکاری مشاوران و کارشناسان بهداشت مدارس، زمینه ارتقای سلامت و بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان را فراهم می‌کند.

خانم نادرعلی کارشناس مشاوره مدارس نیز با اشاره به اهمیت بررسی وضعیت روحی و رفتاری نوجوانان، هدف این طرح را پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کمک به رشد شخصیتی آنان عنوان کرد.

در جریان اجرای طرح، علاوه بر تست‌های بینایی، شنوایی و قد و وزن، پرسش‌نامه‌های روان‌شناختی و رفتاری نیز تکمیل می‌شود.

دانش‌آموزان نیز ضمن استقبال از اجرای طرح، آن را فرصتی برای شناخت بهتر خود و دریافت راهنمایی‌های مفید از مشاوران دانستند.