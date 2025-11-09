مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خوزستان با اشاره به اهمیت روز ملی کیفیت گفت: کیفیت در پروژه‌های عمرانی تنها یک شعار نیست، بلکه بنیانی است که ایمنی، پایداری و توسعه کشور بر آن استوار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر شعبانی، با شرح جایگاه کیفیت در پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: امروز در آستانه «روز ملی کیفیت» قرار داریم؛ روزی که می‌تواند نماد عزم ملی ما برای ساختن ایرانی آباد، ایمن و پایدار باشد. در این میان، نقش شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان نگهبانان خاموش کیفیت، نقشی حیاتی و غیرقابل انکار است.

وی مقوله کیفیت را فراتر از هر شعاری دانست و عنوان کرد: کیفیت در پروژه‌های عمرانی تنها به معنای استفاده از مصالح مرغوب یا اجرای دقیق نقشه‌ها نیست. کیفیت از همان لحظه نخست، یعنی از بستر پروژه آغاز می‌شود. خاک به عنوان شالوده و پایه هر سازه‌ای، نخستین حلقه از زنجیره کیفیت است. بی‌دقتی در شناسایی ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاک می‌تواند به نشست نامتقارن ساختمان‌ها، تخریب کامل آنها در برابر زلزله، ریزش تونل‌ها، فرونشست جاده‌ها و فجایع جبران‌ناپذیر دیگر تبدیل شود.

شعبانی با تأکید بر رعایت کیفیت در حوزه ساختمان‌سازی و مسکن بیان کرد: در حوزه مسکن که مستقیم‌ترین ارتباط را با زندگی مردم دارد، خدمات آزمایشگاهی ما شامل آزمایش‌های تعیین مقاومت برشی، تراکم پذیری، نفوذپذیری و ظرفیت باربری خاک می‌شود. این داده‌ها به مهندسان این امکان را می‌دهد تا پی‌هایی مطمئن و متناسب با شرایط زمین طراحی کنند. یک گزارش آزمایشگاهی دقیق می‌تواند مانع از ساخت‌وساز‌های غیراصولی در زمین‌های سست یا گسیخته شده و در نهایت، ایمنی جان هزاران خانواده را تضمین کند.

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خوزستان با اشاره به اهمیت کیفیت در حوزه حمل‌ونقل زمینی و ریلی افزود: جاده‌ها و خطوط ریلی شریان‌های حیاتی کشور هستند. کیفیت اجرای این پروژه‌ها بر ایمنی تردد، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش طول عمر مفید اثر مستقیم دارد. آزمایش‌های کنترل کیفیت مصالح از جمله قیر و آسفالت، تراکم خاکریز‌ها و بررسی پایداری شیب‌ها در مسیر‌های کوهستانی از جمله خدمات این آزمایشگاه است. یک آزمایش CBR دقیق، ضامن طراحی صحیح لایه‌های روسازی و جلوگیری از خرابی‌های زودرس خواهد بود.

وی در رابطه با پروژه‌های دریایی استان خوزستان تصریح کرد: استان خوزستان با برخورداری از خطوط ساحلی مهم، میزبان پروژه‌های بزرگ بندری و ساحلی است. ساخت اسکله‌ها، موج‌شکن‌ها و پایانه‌های دریایی نیازمند درک عمیق از رفتار خاک در محیط‌های دریایی است. آزمایش‌های ویژه برای بررسی اثر شوری آب بر خواص خاک، تحلیل پایداری در برابر نیرو‌های هیدرودینامیکی و کنترل کیفیت مصالح مورد استفاده در این سازه‌ها از وظایف تخصصی این آزمایشگاه است. کیفیت در اینجا به معنای مقاومت در برابر خوردگی، فرسایش و اطمینان از عملکرد بی‌وقفه زیرساخت‌های دریایی کشور است.

شعبانی با بیان اینکه فرودگاه‌ها نیز نیازمند توجه ویژه به کیفیت هستند، ادامه داد: باند‌های پرواز باید در برابر بار‌های دینامیکی مقاومت کنند. کوچک‌ترین نقص در بستر این باند‌ها می‌تواند به فاجعه منجر شود. آزمایش‌های مکانیک خاک برای تعیین مدول الاستیسیته و پارامتر‌های دینامیکی، اساس طراحی و اجرای باند‌هایی با بالاترین استانداردهاست.

مدیرکل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خوزستان با تشریح اهمیت سرمایه‌گذاری در کیفیت گفت: هزینه کردن برای خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است. این اقدام نه تنها از هزینه‌های گزاف تعمیر و بازسازی جلوگیری می‌کند، بلکه ضامن بهره‌وری اقتصادی و صیانت از جان انسان‌هاست. اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خوزستان با بهره‌گیری از کادری مجرب و تجهیزات به‌روز، خود را متعهد می‌داند همچون دژی استوار بر استحکام و کیفیت پروژه‌های عمرانی این استان نظارت کند.