به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به افزایش۳۰۰ درصدی اعتبارات آبفای بروجرد نسبت به سال گذشته گفت:اعتبارات سال گذشته این شهرستان در حوزه آب و فاضلاب ۱۰۳ میلیارد تومان بوده که امسال به بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

مهدی مجیدی افزود:شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تأمین آب شرب ۳۳ شهر و بیش از یک هزار و ۸۰۰ روستا را بر عهده دارد.

معاون استاندار لرستان با اشاره به اینکه ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده ،افزود:عملیات اجرایی ۶ تصفیه خانه شهری در شهرستانها ی دورود، ازنا، کوهدشت، الشتر نورآباد ، پلدختر در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت:عملیات شبکه فاضلاب بروجرد با ۵۰ درصد پیشرفت کاری در دست اجراست و تلاش می‌کنیم در سریعترین زمان به بهره‌برداری برسد.

مجیدی به واگذاری مرحله ی دوم تصفیه خانه خرم‌آباد اشاره کرد و افزود:ساخت سد مخملکوه ، انعقاد قرارداد دوم و شروع عملیات اجرایی محرومیت زدایی آبرسانی به ۱۲۰ روستا با اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان از دیگر برنامه‌های تیم مدیریتی استان برای خدمت بهتر به مردم است.