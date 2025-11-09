پخش زنده
معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: امسال اعتبارات آبفای بروجرد به بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به افزایش۳۰۰ درصدی اعتبارات آبفای بروجرد نسبت به سال گذشته گفت:اعتبارات سال گذشته این شهرستان در حوزه آب و فاضلاب ۱۰۳ میلیارد تومان بوده که امسال به بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
مهدی مجیدی افزود:شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تأمین آب شرب ۳۳ شهر و بیش از یک هزار و ۸۰۰ روستا را بر عهده دارد.
معاون استاندار لرستان با اشاره به اینکه ۱۵۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده ،افزود:عملیات اجرایی ۶ تصفیه خانه شهری در شهرستانها ی دورود، ازنا، کوهدشت، الشتر نورآباد ، پلدختر در حال انجام است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت:عملیات شبکه فاضلاب بروجرد با ۵۰ درصد پیشرفت کاری در دست اجراست و تلاش میکنیم در سریعترین زمان به بهرهبرداری برسد.
مجیدی به واگذاری مرحله ی دوم تصفیه خانه خرمآباد اشاره کرد و افزود:ساخت سد مخملکوه ، انعقاد قرارداد دوم و شروع عملیات اجرایی محرومیت زدایی آبرسانی به ۱۲۰ روستا با اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان از دیگر برنامههای تیم مدیریتی استان برای خدمت بهتر به مردم است.