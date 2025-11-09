سرپرست اداره تعزیرات حکومتی شادگان گفت: قاچاقچیان سوخت به ضبط سوخت کشف شده و جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حیدر بنی تمیم بیان داشت: ماموران نیروی انتظامی پس از کشف نفت گاز در شادگان، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال کردند.

وی افزود: در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان به پرونده قاچاق ۲۸۳ لیتر نفتگاز رسیدگی شد.

بنی تمیم اظهار کرد: در پرونده اول متهم ۱۴۶ لیتر نفتگاز به پرداخت ۴۹۸ میلیون و ۵۷۹ هزار ریال و در پرونده دوم متهم ۱۳۷ لیتر سوخت به پرداخت ۴۶۷ میلیون و ۸۴۵ هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند

به گفته سرپرست اداره تعزیرات حکومتی شادگان، پس از قطعیت رای جریمه ۹۶۶ میلیون و ۴۲۴ هزار ریالی از متخلفان وصول شد.