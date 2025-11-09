به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل،مسعود خیرجو مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل هدف اصلی برگزاری این جشنواره را نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی و مدیریت صحیح مصرف آب از سنین کودکی عنوان کرد و گفت: «دانش‌آموزان مقطع ابتدایی به عنوان مخاطبان محوری این جشنواره، نقش مهمی در ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب در خانواده‌ها دارند.»

خیرجو با اشاره به برنامه‌های متنوع این دوره افزود: «آموزش روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب، تبیین ارزش منابع آبی، تهیه و توزیع بسته‌های آموزشی جذاب برای کودکان، و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری با محوریت مدیریت مصرف از جمله برنامه‌های محوری جشنواره است.»

وی همچنین از اجرای نمادین «زنگ آب» در مدارس برای جلب توجه دانش‌آموزان به اهمیت این مایه حیاتی خبر داد و گفت: «در طول جشنواره، تعامل و همکاری نزدیکی با شهرداری‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برقرار خواهد شد تا دامنه اثرگذاری برنامه‌ها گسترش یابد.»

مدیرعامل شرکت آبفای استان اردبیل با اشاره به برنامه‌های اطلاع‌رسانی عمومی نیز افزود: «برگزاری نشست‌های خبری، پوشش رسانه‌ای گسترده و فعالیت در فضای مجازی از جمله اقدامات ترویجی این جشنواره است.»

خیرجو در پایان ضمن قدردانی از همکاری آموزش و پرورش استان اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری در آموزش کودکان، مؤثرترین راهکار برای تضمین مدیریت پایدار منابع آبی در آینده است. امیدواریم با اجرای این جشنواره، نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و حافظ منابع آب پرورش یابد.»

گفتنی است جشنواره «نخستین واژه آب» هر سال با هدف آشنا کردن دانش‌آموزان با مفهوم آب و اهمیت حفاظت از آن در سراسر کشور برگزار می‌شود و امسال هفدهمین دوره آن در مدارس استان اردبیل در حال برگزاری است.