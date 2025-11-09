به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ افقی، مدیرعامل منطقه آزاد مازندران با صدور اطلاعیه‌ای رسمی هرگونه شایعه درباره فروش خودروهای پلاک منطقه آزاد را تکذیب کرد.

وی افزود: این سازمان تاکنون مجوزی جهت واردات یا فروش خودرو پلاک منطقه آزاد مازندران برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی صادر ننموده است.

مدیرعامل منطقه آزاد مازندران خطاب به هم‌استانی‌ها هشدار داد: برای جلوگیری از هرگونه تبعات احتمالی، از هرگونه انعقاد قرارداد پیش‌خرید خودرو پلاک منطقه آزاد مازندران یا پرداخت هرگونه مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت به اشخاص دیگر خودداری نمایند.

افقی در پایان خاطرنشان کرد: هر خبری در خصوص پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد مازندران به صورت رسمی از طریق پرتال این سازمان به نشانی https://mazandaranfz.ir یا استانداری مازندران اطلاع‌رسانی خواهد شد.