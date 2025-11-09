استاندار البرز گفت: دانشگاه‌ها با ظرفیت علمی و فکری خود می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور ایفا کنند و مسیر حکمرانی مطلوب را هموار سازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مجتبی عبداللهی در نشست مشاور سیاسی رئیس‌جمهوری با اساتید دانشگاه‌های استان که روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ با محوریت «حکمرانی و نقش دانشگاه‌ها» در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز اندیشه و خرد جمعی، جایگاهی ویژه در حل مسائل اجتماعی و سیاسی کشور دارند و باید از ظرفیت علمی و فکری آنان در تصمیم‌سازی‌ها بهره‌مند شویم.

او افزود: این نشست فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر میان مدیران اجرایی، اساتید و نخبگان دانشگاهی است تا در فضای گفت‌و‌گو، پیشنهادات و راهکار‌های خود را برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور ارائه کنند.

استاندار البرز گفت: توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی، مدیریت بهینه منابع از جمله آب، برق و گاز، و ایجاد ارتباط مستقیم میان دانشگاه و بدنه اجرایی کشور از ضرورت‌های امروز است.

او تأکید کرد: نگرانی‌هایی که در جامعه درخصوص برخی مسائل وجود دارد باید با اتکا به تحلیل‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها بررسی شود تا بتوان با تکیه بر داده‌های واقعی، تصمیم‌های مؤثر و قابل اجرا اتخاذ کرد.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: همراهی نخبگان دانشگاهی با دولت در مسیر تحقق حکمرانی کارآمد، تضمین‌کننده توسعه پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود.