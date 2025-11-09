رئیس‌کل دادگستری استان قم گفت: در هفت‌ماهه نخست امسال، ۱۹۵ زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیرین، گذشت شکات و پذیرش اعسار آزاد شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با قدردانی از خیرین نیکوکار استان افزود: از خیرین بزرگوار تقاضا داریم اولویت کمک‌های خود را به زنان سرپرست خانوار، افراد بالای ۶۵ سال و کسانی که در بروز حادثه نقشی نداشته‌اند اختصاص دهند تا بتوانیم ان‌شاءالله تا پیش از عید نوروز، زمینه آزادی همه زندانیان جرایم غیرعمد را فراهم کنیم.

وی درباره عملکرد دستگاه قضایی استان گفت:یکی از دستاورد‌های مهم دادگستری قم، کاهش چشمگیر پرونده‌های معوق است، به‌گونه‌ای که تعداد پرونده‌های قدیمی به ۱۷۴ فقره رسیده که از کمترین آمار در کشور به‌شمار می‌رود و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز به ۵۰ روز کاهش یافته است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی افزود: در طول یک سال گذشته، حدود ۷ تا ۸ هزار پرونده مختومه شده که نشان از عملکرد مؤثر و تلاش همکاران قضایی و اداری دارد.

وی مهم‌ترین دلایل کاهش جرایم را فعالیت مستمر معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم و سختگیری نسبت به مجرمان خطرناک دانست و گفت: به افراد مرتکب جرایم خشن مانند سرقت، چاقوکشی و آدم‌ربایی هیچ‌گونه تسهیلاتی اعطا نمی‌شود و آنان از تمامی امتیازات و مرخصی‌ها محروم هستند. در مقابل، به محکومان جرایم غیرعمد و نیازمند حمایت، کمک‌های لازم ارائه می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری قم در پایان تأکید کرد: هماهنگی و انسجام مطلوب در شورای تأمین استان و همکاری همه دستگاه‌ها، عامل اصلی پایداری امنیت در قم است. خوشبختانه وفاق، همدلی و دلسوزی مجموعه‌ها موجب شده که قم در تمامی شاخص‌های قضایی، انتظامی و اجتماعی در مسیر پیشرفت و آرامش عمومی گام بردارد.