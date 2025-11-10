پخش زنده
امروز: -
طرح شهید سلیمانی وزارت آموزش و پرورش همزمان با مدارس کشور در شهرستان بادان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طرح شهید سلیمانی، طرحی که برای سلامت و پویاتر شدن دانش آموزان در مدارس کشور برنامه ریزی و در حال اجرا است.
در سالهای اخیر با توجه به توسعه فضای مجازی و گرایش دانش آموزان به بازیهای رایانهای فضای بازیها و ورزشهای درون مدرسهای کمتر شده است و حالا وزارت آموزش و پرورش با ایجاد فضایی حرفهای ورزشی در مدارس و تجهیز آنها به وسائل ورزشی باعث شده تا داتش آموزان با روحیه شادتر و پرشورتر برای علم آموزی به مدارس راهی شوند.
به گفته برخی مدیران مدارس پس از اجرای این طرح دانش آموزان رغب بیشتری به آموزش و انجام کار گروهی نشان دادهاند.