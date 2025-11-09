جشنواره غذا‌های سنتی با حضور فرماندار خوی، جمعی از مسئولان شهرستان، اهالی روستا و دانش‌آموزان در مدرسه دخترانه روستای عشایری یزدکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جشنواره غذا‌های سنتی با حضور فرماندار خوی، جمعی از مسئولان شهرستان، اهالی روستا و دانش‌آموزان در مدرسه دخترانه روستای عشایری یزدکان برگزار شد.

در این جشنواره که با همکاری دهیاری یزدکان و آموزش و پرورش منطقه برگزار شد، دانش‌آموزان با تهیه و عرضه انواع نان‌های محلی همچون نان تنوری، نان ساجی، نان گندم و نان روغنی و نیز غذا‌های سنتی از جمله آش دوغ، آش رشته، آبگوشت محلی، کوفته، دلمه، شیله عدس و انواع خورشت‌های محلی، توانمندی‌های خود را در زمینه مهارت‌های زندگی و شناخت فرهنگ بومی به نمایش گذاشتند.

غلامحسین آزاد، فرماندار خوی در حاشیه این برنامه با قدردانی از حضور فعال دانش‌آموزان، بر نقش آینده‌ساز و خلاقیت آنان در پیشرفت جامعه تأکید کرد و گفت: تربیت نسل آگاه، متعهد و توانمند از مهم‌ترین رسالت‌های آموزش و پرورش است.

علی اکبر فتحعلی لو مدیر آموزش و پرورش خوی نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در مناطق عشایری، از اجرای طرح‌های متنوع آموزشی و فرهنگی در مدارس این مناطق خبر داد.

در این آیین، دانش‌آموزان برنامه‌های فرهنگی همچون اجرای سرود، مسابقه و نمایشگاه دست‌ساز‌های هنری خود را نیز به اجرا گذاشتند.

در پایان از شرکت‌کنندگان برتر در زمینه طبخ غذا‌های سنتی با اهدای جوایزی از سوی فرماندار و مسئولان شهرستان تقدیر شد.