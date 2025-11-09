پخش زنده
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان از فراهم شدن امکان استعلام اصالت کالای استاندارد از طریق سامانه پیامکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامرضا مندلزاده یکشنبه به مناسبت روز ملی کیفیت، گفت: محصولات و خدمات مختلف مشمول مقررات استاندارد اجباری تحت نظارت و کنترل سازمان ملی استاندارد است که شهروندان میتواند صحت و اعتبار آن از طریق ارسال کد رهگیری ۱۰ رقمی استاندارد به شماره پیامک ۱۰۰۰۱۵۱۷ قابل پیگیری و رصد خواهد بود.
وی کیفیت را مفهومی وسیعتر از استانداردها اعلام کرد و افزود: تطبیق کالا و محصولات با استانداردها بخش مهمی از مفهوم گسترده کیفیت به شمار میرود و هر آنچه نیاز مشتری و مصرف کننده را برآورده میکند صاحب و واجد کیفیت است.
مندل زاده با اشاره به ابعاد و اجزای کیفیت ادامه داد: اجزای کیفیت شامل عملکرد، ماندگاری و دوام، قابلیت سرویس دهی، زیبایی شناسی و مواردی از این قبیل است و یکی از وجوه مهم و اساسی کیفیت انطباق با استانداردها است که به دلیل مدلهای پیچیده و سخت ارزیابی به نیابت از مصرف کننده توسط نهادها و سازمانهای حاکمیتی به منظور حفظ سلامت و ایمنی آنها انجام میشود.
مندلزاده اظهار داشت: در ایران سازمان ملی استاندارد ایران از طریق تدوین استانداردها، تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق، آزمایشگاهها و روشهای آزمون، کالاهای مختلف را مورد ارزیابی قرار میدهد که پس از تایید اجازه عرضه به بازار مصرف را دارد.
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خوزستان نظام کیفیت در کشور را یک نهضت بزرگ از تولید تا مصرف همراه با مشارکت شهروندان دانست که تنظیم سند آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است.
وی اضافه کرد: در تقویم رسمی کشور روز ۱۸ آبان به نام روز ملی کیفیت از سوی شورای عالی فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، هدف از این نامگذاری توجه به ارتقای استانداردهای کیفیت در سازمانها و صنایع مختلف کشور است.
مندل زاده میگوید: این روز فرصتی برای تاکید بر اهمیت کیفیت در تمامی ابعاد کسب و کار و زندگی و تشویق سازمانها به بهبود مستمر فرآیندها و پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان است.
۱۸ آبان ماه به عنوان روز ملی استاندارد نامگذاری شده است.