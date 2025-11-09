پخش زنده
در بیستمین جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی بر تسریع در تحویل مسکن ملی با تکمیل زیرساختها تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بیستمین جلسه شورای مسکن استان به صورت همزمان و وبیناری با شورای عالی مسکن کشور با حضور عارف معاون اول رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو برگزار شد.
تامین اعتبار زیرساختها و تسهیلات برای مسکن موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در خصوص مهمترین چالش های مسکن در خراسان جنوبی گفت: تکمیل زیرساختها از جمله گازرسانی و موضوع استفاده از سیب سلامت برای متقاضیان مسکن ملی از مهمترین مباحثی است که در استان باید به آن رسیدگی شود.
فرهادی افزود:استفاده از سیب سلامت برای صحت سنجی حضور متقاضیان مسکن ملی در شهرها و روستاهای استان برای جلوگیری از سوء استفاده، امنیت ویژهای دارد.
وی با اشاره به سنجش نیازمندان مسکن گفت:گزارش این سنجش از سوی علوم پزشکی ارائه و مقرر شد در هفتههای آینده گزارش کاملتر همراه با به روز رسانی نرخ رشد جمعیت روستاها ارائه شود تا در تصمیم گیریهای آتی موثر واقع شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: گازرسانی یکی از مشکلات سایت زعفرانیه بیرجند است که مقرر شد به نوعی برنامهریزی شود تا با همکاری شرکت گاز استان و نظام مهندسی، بلوکهایی که همه متقاضیان قرار است در آن ساکن شوند در اولویت گازرسانی قرار گیرند.
فرهادی در خصوص آخرین وضعیت تحویل مسکن به متقاضیان در استان گفت: با همکاری شرکت برق و آب و فاضلاب انشعابات و زیرساختها در حال تکمیل است و امیدواریم مردم با تکمیل پرداختیها هرچه سریعتر مسکن خود را تکمیل کنند و تحویل بگیرند.
وی گفت: حدود ۵۰۰ نفر در سایت زعفرانیه بیرجند برای تکمیل واریزیها و اخذ تسهیلات بانکی همچنان مراجعه نکرده اند که تقاضا داریم برای تسهیل در روند تحویل مسکن هرچه سریعتر مراجعه کنند.