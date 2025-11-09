بحران کم آبی در کردستان بیش از همیشه در حال وقوع است و می‌طلبد مسئولان به ویژه در حوزه کشاورزی به جای شعار دادن حرکتی عملی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تغییرات آب و هوایی و بروز پدیده خشکسالی موجب کمبود آب شده و باید تمام بستر‌های کاهش مصرف فراهم شود تا جامعه وارد فاز بحران نگردد.

مهمترین زمینه مصرف آب در کردستان مربوط به حوزه کشاورزی است که به دلیل عدم رعایت الگوی کشت و یا نامناسب بودن این الگو در استان، امروز شاهدیم بیش از هشتاد درصد آب مصرفی کردستان در حوزه کشاورزی مصرف و تمامی منابع آبی در حال خشکیدن است.