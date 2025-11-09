به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه شب گذشته با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۵ محور گنابادبه قائن بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند، یک سواری پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق در حال حرکت بوده واژگون و دچارحریق شده که بر اثر این سانحه رانندگی راننده خودرو جان خود را از دست داده و سرنشین آن مصدوم که با اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به این که علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه تشخیص داده شده است؛ افزود: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند.