رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری استان گفت: باتوجه به اینکه صندوق پژوهش و فناوری استان مدت کوتاهی تعلیق بود باید با همکاری ظرفیتهای صنعتی، دانشی و فناوری استان دوباره فعال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اصغر نورالهزاده گفت: یکی از محورهای اصلی کار ایجاد و گسترش ظرفیت این صندوق بود که با حضور سهامداران بخش خصوصی و دولتی توافق شد تا افزایش سرمایه را انجام دهند.
او گفت: مقرر شد توانمندسازی و پرداخت کمکهای فنی به شرکتهای دانش بنیان انجام شود تا در اکوسیستم نوآوری کشور فعالیت کنند و در حوزه آموزشها، ثبت شرکتها و سایر موارد ردیف اعتباری تخصیص یافت تا جهشی در این راستا اتفاق بیافتد.
نورالهزاده افزود: در بخش تسهیلات و حمایتهای مالی خط اعتباری برای استقرار واحدها در پارک علم و فناوری درنظر گرفته شد تا واحدها با استقرار در پارک علم و فناوری ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند.
او افزود: برای ۱۰ شرکت که در پارک علم و فناوری مستقر شوند اعتباری درنظر گرفته شده است و برای سایر شرکتها هم اعتباری در سقف ۴۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده تا از آن استفاده کنند.
استاندار مرکزی هم گفت: استان مرکزی دومین یا سومین استان کشور از نظر صنایع سنگین و پنجمین استان از نظر مجموع صنایع فعال است و از دهه ۴۰ که موج توسعه صنعتی در کشور آغاز شد، این استان در خط مقدم صنعتی شدن ایران قرار داشت.
مهدی زندیه وکیلی افزود: باید نظام سرمایهگذاری به گونهای هدایت شود که سرمایهها به بخش صنعت، فناوری و دانش فنی سوق پیدا کند و از تمرکز بر بخشهای خدماتی غیرمولد پرهیز شود.
در این نشست تفاهمنامه سهجانبه همکاری میان استانداری مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری استان منعقد شد و بر راهاندازی مجدد دفتر صندوق پژوهش و فناوری استان هم تاکید شد.