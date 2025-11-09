سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز گفت: نقاشی عظیم در بلوار ساحلی غربی، با رنگ‌هایی مقاوم و هنرمندان بومی در حال شکل‌گیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر آهن‌جان از آغاز فرایند طراحی نقاشی دیواری بلند در مسیر ساحلی غربی این کلان‌شهر خبر داد و با تأکید بر نقش مؤثر زیباسازی در ارتقای کیفیت دیداری محیط شهری اظهار کرد: این پروژه هنری بخشی از برنامه‌های جاری این نهاد برای بهبود چهره شهر و تقویت حس سرزندگی در میان ساکنان است.

وی افزود: ابعاد این نقاشی حدود ۴۵۰ مترمربع است و با بهره‌گیری از رنگ‌هایی با دوام بالا در برابر تغییرات جوی و با مشارکت گروهی از نقاشان محلی در حال اجرا است.

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز عنوان کرد: انتظار می‌رود این طرح تا پایان ماه آینده به‌طور کامل تکمیل و پس از آن، نمای بلوار ساحلی غربی با جلوه‌ای نو و چشم‌نواز همراه شود.

آهن‌جان با بیان اینکه پروژه‌های مشابهی در دیگر مناطق اهواز نیز در دستور کار قرار دارد تا نمای شهر با توجه به فرهنگ بومی، جذاب‌تر و زنده‌تر شود، گفت: عملیات بازسازی و نوسازی سامانه روشنایی پایه‌های پل شهید علم‌الهدی (پل چهارم) نیز به پایان رسید.

وی ادامه داد: پس از خاموشی طولانی‌مدت ناشی از اختلالات فنی و تأثیرات اقلیمی، تیم‌های تخصصی این اداره اقدام به تعویض کابل‌ها و ارتقای سیستم روشنایی کردند که اکنون مجدد فعال شده است.

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اهواز تصریح کرد: به منظور افزایش دوام و کیفیت عملکرد در این پروژه از کابل‌های مقاوم و اتصالات ایمن بهره گرفته شده است تا پایداری و امنیت سیستم روشنایی بهبود پیدا کند.

آهن‌جان تأکید کرد: نوسازی روشنایی پل‌ها و مسیر‌های اصلی شهری با هدف ارتقای جلوه‌های شبانه، افزایش ایمنی و زیبایی بصری از اولویت‌های مهم این اداره است.