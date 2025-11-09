پخش زنده
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: پارکهای علمی فناوری که بهترین مدل را برای جذب دانشجویان بینالمللی طراحی کنند، از خط اعتباری ویژهای برخوردار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد نبی شهیکی در نشست مشترک کارگروه ملی جذب و رؤسای پارکهای علمی و فناوری، از انعقاد تفاهمنامهای میان معاونت فناوری و نوآوری و سازمان امور دانشجویان خبر داد.
وی گفت: این تفاهمنامه با هدف ایجاد زنجیرهای ارتباطی میان این دو بخش و تمرکز بر جذب دانشجویان بینالملل و دانشگاههای منتخب و پارکهای علمی - فناوری طراحی شده است.
شهیکی در این نشست تصریح کرد: پارکهایی که بهترین مدلها را برای جذب دانشجویان بینالمللی طراحی کنند، از خط اعتباری ویژهای برخوردار خواهند شد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود: بخشهایی از این پروژه در قالب مدل «دستیار فناور» و همچنین بر اساس استاندارد «طرح نوآفرین صنعت ساز» پیش خواهد رفت.
وی درباره پروژههای اصلی که قابلیت تعمیم در این راستا دارند، گفت: سه پروژه شامل «کاپ صنعتی»، «طرح نوآفرین صنعت ساز» و «دستیار فناوری» را داریم که هر پارک باید با توجه به استانداردهای هر یک از این مدلها، بستر مناسب را فراهم سازد.
شهیکی در پایان تأکید کرد: در ماه آینده جمعبندی عملکرد پارکها انجام خواهد شد و پارکهایی که نتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند، از لیست حذف خواهند شد.