رئیس سازمان دامپزشکی کشور مطرح کرد؛
ضرورت واگذاری اختیارات ویژه به استانهای مرزی برای واردات نهاده های دامی
رئیس سازمان دامپزشکی کشور بر ضرورت اختصاص اختیارات ویژه به استانهای مرزی برای تسریع در واردات نهادههای دامی و کنترل به موقع بیماریها تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علیرضا رفیعیپور در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وظایف و نقش راهبردی سازمان دامپزشکی کشور در صیانت از سرمایههای دامی و تامین سلامت غذایی جامعه گفت: اقدامات سریع و دقیق دامپزشکی در کنترل و پیشگیری از بیماریهای دامی از افتخارات این مجموعه در استان آذربایجان شرقی است.
وی افزود: سازمان دامپزشکی کشور با همکاری ادارات کل استانی بهویژه در آذربایجان شرقی همواره در خط مقدم مبارزه با بیماریهای دامی قرار دارد و با برنامهریزیهای منسجم توانسته است نقش موثری در پایداری تولید و امنیت غذایی کشور ایفا کند.
رفیعیپور با قدردانی از تلاشهای مجموعه دامپزشکی استان تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی از استانهای پیشرو در اجرای طرحهای واکسیناسیون، مراقبت و رصد بیماریهای دامی است و این امر نشاندهنده همافزایی مطلوب میان دستگاههای اجرایی، دامداران و کارشناسان حوزه دامپزشکی است.
وی همچنین بر ضرورت اختصاص اختیارات ویژه به استانهای مرزی برای تسریع در واردات نهادههای دامی و کنترل بهموقع بیماریها تاکید کرد و گفت: افزایش اختیارات استانی موجب چابکسازی تصمیمگیریها، کاهش بروکراسی اداری و ارتقای سرعت عمل در حمایت از تولیدکنندگان خواهد شد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با اشاره به نقش مهم آذربایجانشرقی در تامین گوشت و فرآوردههای دامی و لبنی کشور گفت: ظرفیت بالای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان این امکان را فراهم کرده است تا با واگذاری بخشی از اختیارات به استان روند تامین نهادههای دامی سرعت گیرد.
وی افزود: آذربایجانشرقی توان تولید و تامین ۱۵ هزار تُن گوشت مورد نیاز منطقه شمال غرب کشور را دارد و افزایش ظرفیت انبارهای کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز و مرغ در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاههای اجرایی در مدیریت تامین کالاهای اساسی در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: با وجود افزایش جمعیت استان هیچگونه کمبودی در تامین اقلام ضروری گزارش نشد.
سرمست همچنین با تاکید بر سیاست دولت در تحقق دیپلماسی استانی این رویکرد را گامی موثر در مسیر توسعه همهجانبه استان دانست و خواستار همافزایی بیشتر میان دستگاههای اجرایی در حوزه کشاورزی، دامپروری و تامین نهادههای دامی شد.