پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: فیلم مستند بنتالهور اثری تأثیرگذار است که با نگاهی واقعگرایانه، بخشی از چالشهای اجتماعی و ظرفیتهای پنهان زنان خوزستان را به تصویر کشیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری در آیین تجلیل از آمنه ناصری، کارگردان این مستند که با حضور جمعی از بانوان فعال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهارکرد: مستند «بنتالهور» اثری فاخر و تأملبرانگیز است که با نگاهی انسانی و صادقانه، دغدغههای مردم هورنشین را بازگو میکند و تصویری روشن از نقش و توانمندی زنان خوزستانی ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه خوزستان استانی سرشار از ظرفیتهای انسانی و فرهنگی است، اما در عین حال با چالشهای متعدد روبهروست، افزود: آثاری، چون «بنتالهور» میتوانند بستری برای گفتوگو، همفکری و درک متقابل میان جامعه و مدیران فراهم کنند تا مسیر توسعه فرهنگی و اجتماعی استان هموارتر شود.
عموری ضمن تجلیل از حضور آمنه ناصری در جشنواره بینالمللی نیسان عراق، اظهار کرد: اینکه بانویی خوزستانی با حفظ هویت بومی و فرهنگی خود در سطح بینالمللی بدرخشد، مایه افتخار و الگویی الهامبخش برای زنان و دختران این سرزمین است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین با تقدیر از بانوان فعال حاضر در مراسم گفت: جامعهای که زنان در آن نقشآفرین و اثرگذار باشند، جامعهای پویا و زنده است. برگزاری چنین آیینهایی فرصتی است تا ضمن تجلیل از دستاوردها، به تبادل نظر درباره چالشها و فرصتهای زنان خوزستانی نیز پرداخته شود.
گفتنی است، این فیلم که با محوریت نگرانیها و چالشهای زندگی یک دختر بچه هورنشین ساخته شده است، توانست در میان ۲۳ اثر برگزیده این جشنواره بینالمللی بدرخشد و نام خوزستان را در عرصه سینمای مستند مطرح کند.
در همین راستا، آیین تجلیل از آمنه ناصری، کارگردان این اثر تأثیرگذار، با حضور جمعی از بانوان فعال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد.