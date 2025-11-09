به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ­ آقای محمد حسین بزرگی راد تهیه کننده برنامه «امشب» با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: بذر برنامه امشب بر اساس طراحی یک شب نشینی آرام برای شنیدن قصه‌های اهالی فرهنگ و هنر شده، این برنامه در هر قسمت پای صحبت‌های اهالی فرهنگ و هنر می‌نشیند و قصه‌های آنها را می‌شنود و در این برنامه کارکرد این قصه و شنیدنی بودن آنها موجب یک اتفاق در جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: هر شب ما یک گفتگوی اصلی داریم که موضوعات آن پیرامون ادم‌ها و قصه هایشان از اهالی فرهنگ و هنر است ؛ که بخش اصلی و تنه اصلی برنامه است، البته دورچین‌هایی ما برای این برنامه طراحی کردیم در مورد شعر و ادبیات کهن، یک آیینی در برنامه طراحی کردیم به اسم «پند پدر» و سراغ نهج البلاغه می‌رویم و آقای نماینده از نهج البلاغه متن می‌خوانند که راس ساعت ۱۲ ما هر جایی از برنامه که باشیم استوپ می‌کنیم و در محضر حضرت امیر حاضر می‌شویم و تلمذ می‌کنیم، یک بخش دیگری از برنامه که تقریبا هر شب به صورت مکرر استفاده می‌کنیم ، آقای طهماسبی که مجری کارشناس بخش ادبیات ما هستند، به این معنی که از جنس نویسندگان از جنس شاعران و اهالی قلم مهمان این بخش هستند که این بخش، بخش تخصصی‌تر ما هست، که یک مقدار گفت‌و‌گو‌های نخبگانی تری انجام می‌دهیم مثل حال و هوای کتابی که به تازگی منتشر شده یا شعری که به تازگی سروده شده و... این در واقع از سه بخش اصلی ما است، که البته بخش‌های دیگری هم مثل تئاتر، نمایشنامه خوانی و.... هم داریم.

تهیه کننده برنامه امشب افزود: این برنامه حدود ۷۵ تا ۹۰ دقیقه است، ممکن است چینش آن را تغییر دهیم، چون نخواستیم که فرم ما را محدود کند، به طور معمول با یک متن و دلنوشته زیبا با صدای اقای نماینده برنامه آغازمی شود و ایتم‌های مرتبط با موضوع روز پخش می‌شود و سپس به سراغ گفتگوی تخصصی و نخبگانی با عنوان «دمخانه» می‌رویم، یک بخشی را ما طراحی کردیم با عنوان دمخانه که آقای طهماسبی مجری ان بخش هستند، اهالی ادبیات با حضور در این بخش از کار‌ها و اتفاقات جدید خود می‌گویند.

بزرگی راد درباره تاثیر گیری این برنامه از دیگر برنامه‌ها گفت: چیزی که شبکه مد نظر داشت و ما برای طراحی برنامه هم در خدمت این عزیزان بودیم تقریبا الهام گرفته از برنامه هایی، چون «چهل تکه، پارک ملت و دو قدم مانده به صبح» بود اینها برنامه‌های موفقی بودند که در ذهن مردم ماندگار شدند، برنامه «امشب» یک تفاوت‌هایی دارد ما در طراحی حالت جنگ بودن را سعی می‌کنیم که هر شب حفظ کنیم یعنی با تنوع بخش‌ها از تخصصی شدن آن فرار کنیم و در طراحی این را لحاظ کنیم که برای مخاطب عام برنامه می‌سازیم، بنای برنامه این است که یک برنامه خودمانی‌تر طراحی کنیم، لذا در بخش گفتگوی اصلی سعی کردیم که چهره‌هایی را دعوت کنیم که می‌توانند با مردم راحت‌تر ارتباط برقرار کنند و خاطره بازی کنند، این تفاوت اصلی این برنامه با دیگر برنامه‌هایی بود که ذکر شد.

وی در پایان در خصوص تغییرات برنامه هم گفت: بخش‌های متنوعی می‌توانیم به برنامه اضافه کنیم، ما حداقل ۴ لوکیشن داریم که می‌توانیم به جای بخش پایانی که متون قدیمی می‌خواند مثلا شاهنامه خوانی را بگذاریم، در استیجی که طراحی کردیم، به جای خوانندگی و تئاتر می‌توانیم نقشه خوانی بگذاریم، ما فضا را جوری طراحی کردیم که با آن ایده اصلی که یک جنگ شبانه است، نزدیک باشد.