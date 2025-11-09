به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین بیان داشت: استفاده از ظرفیت و پتانسیل اراضی ملی و دولتی با واگذاری به مجریان و اجرای به موقع و صحیح طرح‌ها در افزایش تولید در بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال بسیار موثر است.

وی ادامه داد: مجریان موظف به اجرای به موقع طرح‌ها طبق جدول زمانبندی می‌باشند و نحوه اجرای طرح‌ها با بازدید مستمر عوامل نظارتی رصد می‌شود.

سراج الدین افزود: در صورت پایان مهلت قرارداد اجاره و پرداخت اجاره بهاء اراضی و داشتن پیشرفت فیزیکی مناسب طرح، پرونده در کمیسیون‌های مربوطه مطرح و مصوبه تمدید قرارداد اجاره طرح‌ها صادر می‌شود.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۳ قرارداد اجاره اراضی واگذاری در شهرستان شوش به مساحت ۹۴۳ هکتار تمدید شد.